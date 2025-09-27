Выбор Молдовы. Правда и мифы о российском влиянии

"Грани Времени": итоги 39 недели 2025 года

Итоги 39-й недели Мумин Шакиров подводит с политологом-экономистом Александрой Прокопенко, аналитиком нефтегазовой отрасли Борисом Анонштейном, специалистом по странам Центральной Азии и Восточной Европы Галией Ибрагимовой.

Парламентские выборы в Молдове прочно помещены в контекст российского влияния или борьбы с ним. Далеко не все "российские" факторы в молдавских политических процессах экономические, коррупционные или пропагандистские, играют роль также эмоции избирателей. Политический журналист Галия Ибрагимова говорит, что власти Молдовы делают многое, но отмечает, что ресурсы российской пропаганды и противодействия ей в Молдове - не равны.

- В чем проявляется влияние России на эти парламентские выборы в Молдове?

- Прежде всего, конечно, Россия продолжает влиять на избирателей, пытаясь скупать голоса молдаван. Использует она возможности беглого олигарха Илона Шора, который находится под уголовным преследованием в Молдове, но сейчас благополучно себя чувствует в Москве.

Нужно отметить, конечно, что власти Молдовы, в отличие от президентской кампании прошлого года, на этот раз проводят обыски, выявляют незаконно ввезенные средства. И действительно достаточно строго к этому относятся.

Россия, конечно, "покупает" обещаниями дешевого газа

Второе, то что Россия пытается коррумпировать максимальное количество молдавских чиновников. Мы постоянно слышим, что какие-то отставные военные, отставные министры были задержаны в разных странах Европы. И они также были на связи с Москвой.

Ну и третье, Россия, конечно, "покупает" обещаниями дешевого газа. Например, патриотический блок Додона обещает очень дешевый газ. Практически такой цены, какая была в Приднестровье до энергетического кризиса.

Есть и кое-что другое. Это просто вера, что Россия прекрасная, великая. Молдавская власть делает все для того, чтобы попытаться максимально противостоять этому. Но, силы не равны, и такие ресурсы, которые вкладывает Россия в информационную пропаганду, вряд ли какая-то страна мира способна применить, не говоря уже о Молдове.

- Десанты российских политэмигрантов в лице Евгения Чичваркина и Екатерины Шульман как-то влияют на избирательные процессы?

- Это интересное явление. Как раз в ходе предыдущих выборов - были местные выборы, до этого были выборы башкана Глава Гагаузии, автономного территориального образования в составе Молдовы, административная должность Гагаузии, - а также непосредственно в ходе прошлогодней президентской кампании правящую партию критиковали, что она недостаточно активно взаимодействует с русскоязычной аудиторией.

Приезжали различные писатели, но они не были столь популярны, как Екатерина Шульман и Евгений Чичваркин. Надо сказать, что на встречу с Чичваркиным и Шульман пришли, скажем так, интеллектуалы, которые следят за политикой. Во время выступления Чичваркина молодая девушка, сидевшая рядом, спросила, а кто это вообще, мол, "я пришла только из-за Екатерины Шульман".

С одной стороны подпирает российская газовая труба, а с другой - кредиты европейских фондов

Это работа с молодежью, это действия молдавской власти. А в День независимости, 27 августа, на главной площади страны выступали Баста, Леонид Агутин и популярная певица Люся Чеботина. До этого приезжала группа Би-2, и был Юрий Шевчук (группа ДДТ).

Кто-то даже шутил в Фейсбуке, что, наверное, ни в какой постсоветской стране вы бы не встретили такого, когда украинцы, россияне, румыны встречаются на главной площади страны и поют на русском языке песни, взявшись за руки. Проявлением этой солидарности правящая партия пытается привлекать русскоязычный электорат.

- Повлияло ли на настроение граждан Молдовы сообщение Службы внешней разведки России, что якобы войска НАТО собираются оккупировать Молдову?

- Не знаю, как на всех граждан Молдовы, но на меня это произвело впечатление. У меня, честно говоря, как у журналиста и человека, который работает с текстом, возник вопрос, кто вообще это писал, кто был редактором и стилистом? Это, по-моему, просто в духе советской пропаганды.

Конечно, отреагировали практически все молдавские чиновники. Заявление СВР последовало после того, как Майя Санду, потом премьер-министр Дорин Ричан в интервью иностранным СМИ заявляли, что Россия не отказалась от планов захватить Одесскую область. А затем, как это было объявлено еще в начале войны, через Одессу проникнуть в Приднестровье, а через Приднестровье уже дестабилизировать ситуацию в Молдове.

И после очередного выступления молдавских властей, где они выражали обеспокоенность по поводу планов захвата Одесской области, последовало такое экстравагантное, мягко говоря, сообщение СВР о том, что якобы Молдова готовится к какой-то войне, и страны НАТО будут защищать ее.

- Чем все еще привлекательна Россия для избирателей Молдовы? Что раскололо нацию на "за" и "против" Майи Санду?

Больше 50% населения смотрят на Евросоюз

- Я бы, наверное, с вами не согласилась. Нация не то чтобы явно расколота. Да, очень много людей, которые все еще находятся под влиянием российской пропаганды. Есть электоральная коррупция. Но все-таки все последние опросы говорят, что больше 50% населения смотрят на Евросоюз и ассоциируют себя, свое будущее, именно с какими-то европейскими институциями. Россия для определенной части населения остается привлекательной, потому что воздействуют обещания дешевого газа. Про Молдову всегда говорили, что страна между двух крайностей: с одной стороны подпирает российская газовая труба, а с другой - кредиты европейских фондов.

Сейчас эта российская труба прохудилась, но остались надежды и иллюзии, что когда-то вдруг все восстановится. Главная претензия к правящей партии: почему вы не общаетесь с Москвой, нам бы поставляли дешевый газ. Причем очень многие пророссийские сторонники упускают из вида, что идет война в соседней стране.

- Отказ от российского газа, дешевого газа, сильно ударил по кошельку молдаван?

- Да, конечно. Это как раз кризис, который начался в 2022 году, и последствия которого мы наблюдаем в ходе нынешнего электорального цикла, когда рейтинги правящей партии ПАС снизились. Это не только потому, что Россия всех скупила. ПАС потеряла много в рейтинге, потому что именно вот этот их четырехлетний мандат был связан с чередой кризисов.

Сначала в 2021 году еще до войны "Молдовагаз" и молдавское правительство заключили с "Газпромом" договоренности о поставках газа, и "Газпром" смог каким-то образом выкрутить им руки так, что Молдова вынуждена была подписать газовый контракт по завышенной цене. Когда началась война, Россия без предупреждения, несмотря на то, что Молдова исправно платила, просто взяла и на треть сократила поставки газа. Объяснили это какими-то обстрелами, что уже шла во всю военная операция - "СВО", как они ее называют.

Молдавские власти нашли решение, они стали закупать сжиженный газ. Молдова - бедная страна, это очень сильно ударило по кошельку граждан. Конечно, на следующий год были компенсации Евросоюза, платежи снизились, но все равно для, скажем так, среднестатистического жителя Молдовы это очень-очень дорого. Также страна столкнулась с общим с кризисом: очень выросли цены, высока инфляция. Также Молдова очень сильно зависела от Одесского порта.

Конечно, это все повлияло на благополучие жителей. И все это в совокупности привело к тому, что рейтинги правящей партии стали падать, люди стали требовать каких-то благ и чудес, не проводя, возможно, причинно-следственные связи.

- Какую роль играет фактор Приднестровья? Остается ли Тирасполь тем российским "оружием", которое может повлиять на внутреннюю безопасность Молдовы?

- Серьезный вопрос. Эту тему пытаются избегать. Если говорить о вступлении Молдовы в Евросоюз, я очень сильно сомневаюсь, захочет ли Евросоюз иметь страну, на территории которой находятся российские военные базы.

Фактор Приднестровья напрягает правящую партию

Так называемые власти Приднестровья агитировали Кишинев, чтобы открылись избирательные участки непосредственно в Приднестровье. Обычно они занимали такую позицию, что Кишинев — это ваши выборы, а у нас тут своя суверенная республика. Сегодня у 99% жителей Приднестровья есть молдавский паспорт, и господин Красносельский, так называемый президент Приднестровья, заявляет: "откройте участки у нас".

Это, конечно, вызвало подозрения. Скорее всего, это Москва его надоумила выступить с такой инициативой. И вообще фактор Приднестровья напрягает правящую партию, особенно нынешнюю, потому что там, как считается, - никто не проверял, но считается, - пророссийски настроенный электорат, и это может изменить картину выборов во всей Молдове.

В ходе президентских выборов в Приднестровье было открыто 24 избирательных участка, а сейчас Кишинев и центральная избирательная комиссия открыли только 12 участков.

Многие наблюдатели, в том числе и международные, сейчас вопросительно смотрят на такую позицию Кишинева, но я вижу в этом то, что Кишинев таким образом пытается противостоять, в том числе, российскому влиянию.



