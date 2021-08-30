Свидетели обвинения встали на сторону экс-главы штаба Навального

В Хабаровске прошло судебное заседание по уголовному делу экс-главы штаба Навального Алексея Ворсина, обвиняемого в повторном нарушении правил проведения митинга. На суде свидетели обвинения дали показания в пользу Ворсина, заявив, что пострадали не от оппозиционера, а от действий сотрудников Росгвардии, сообщила редакции Сибирь.Реалии журналистка Татьяна Хлестунова.

Сторона обвинения вызвала на суд 30 августа специалиста по судебной психологии и двух свидетелей – случайных прохожих, которых сотрудники Росгвардии задержали 23 января якобы за участие в несанкционированном митинге. Одному из них присудили штраф 10 тысяч рублей, второму - арест на 7 суток.

"Сегодня в суде оба сказали, что ничего о Ворсине не знали до тех пор, пока их не задержали. Свидетели заявили, что пострадали от агрессивных росгвардейцев и системы правосудия, а не от действий или слов Алексея Ворсина", – сообщила Хлестунова.

19 марта к Алексею Ворсину, а также к хабаровскому координатору Либертарианской партии Артему Мозгову и кандидату в городскую думу Хабаровска Андрею Пастухову пришли с обысками. При задержании Ворсина избили. Центральный районный суд Хабаровска отправил его под домашним арестом до 16 мая. Позже меру пресечения продлили.

Поводом для возбуждения уголовного дела по "дадинской" статье (о повторном нарушении правил проведения публичных мероприятий) стал твит Ворсина, в котором он призвал выйти на несогласованную акцию 23 января в центре Хабаровска. Ранее активиста неоднократно задерживали и выносили административные взыскания за участие в акциях протеста.

Правозащитный центр "Мемориал" (признан Минюстом России организацией, выполняющей функции иностранного агента) признал Ворсина политическим заключённым. Правозащитники требуют закрыть уголовное дело, а самого активиста – отпустить из-под домашнего ареста.

В конце мая Госдума запретила участвовать в выборах лицам, причастным к деятельности экстремистских организаций. 9 июня Мосгорсуд признал экстремистскими организациями основанный Алексеем Навальным ФБК, а также штабы Навального и организацию "Фонд защиты прав граждан" (внесена российскими властями в список "иностранных агентов") и запретил их деятельность в России. Ворсин, будучи под домашним арестом, вел переговоры с партией "Яблоко" о выдвижении на выборы в Госдуму в качестве партийного кандидата. 4 июля "Яблоко" отказалось выдвигать Ворсина и других оппозиционеров на выборы.