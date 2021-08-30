Свидетели обвинения встали на сторону экс-главы штаба Навального

В Хабаровске прошло судебное заседание по уголовному делу экс-главы штаба Навального Алексея Ворсина, обвиняемого в повторном нарушении правил проведения митинга. На суде свидетели обвинения дали показания в пользу Ворсина, заявив, что пострадали не от оппозиционера, а от действий сотрудников Росгвардии, сообщила редакции Сибирь.Реалии журналистка Татьяна Хлестунова.
Сторона обвинения вызвала на суд 30 августа специалиста по судебной психологии и двух свидетелей – случайных прохожих, которых сотрудники Росгвардии задержали 23 января якобы за участие в несанкционированном митинге. Одному из них присудили штраф 10 тысяч рублей, второму - арест на 7 суток.
"Сегодня в суде оба сказали, что ничего о Ворсине не знали до тех пор, пока их не задержали. Свидетели заявили, что пострадали от агрессивных росгвардейцев и системы правосудия, а не от действий или слов Алексея Ворсина", – сообщила Хлестунова.
- 19 марта к Алексею Ворсину, а также к хабаровскому координатору Либертарианской партии Артему Мозгову и кандидату в городскую думу Хабаровска Андрею Пастухову пришли с обысками. При задержании Ворсина избили. Центральный районный суд Хабаровска отправил его под домашним арестом до 16 мая. Позже меру пресечения продлили.
- Поводом для возбуждения уголовного дела по "дадинской" статье (о повторном нарушении правил проведения публичных мероприятий) стал твит Ворсина, в котором он призвал выйти на несогласованную акцию 23 января в центре Хабаровска. Ранее активиста неоднократно задерживали и выносили административные взыскания за участие в акциях протеста.
- Правозащитный центр "Мемориал" (признан Минюстом России организацией, выполняющей функции иностранного агента) признал Ворсина политическим заключённым. Правозащитники требуют закрыть уголовное дело, а самого активиста – отпустить из-под домашнего ареста.
- В конце мая Госдума запретила участвовать в выборах лицам, причастным к деятельности экстремистских организаций. 9 июня Мосгорсуд признал экстремистскими организациями основанный Алексеем Навальным ФБК, а также штабы Навального и организацию "Фонд защиты прав граждан" (внесена российскими властями в список "иностранных агентов") и запретил их деятельность в России. Ворсин, будучи под домашним арестом, вел переговоры с партией "Яблоко" о выдвижении на выборы в Госдуму в качестве партийного кандидата. 4 июля "Яблоко" отказалось выдвигать Ворсина и других оппозиционеров на выборы.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.