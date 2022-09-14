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Мосгорсуд ликвидировал независимый Профсоюз журналистов

Глава Профсоюза журналистов и работников СМИ София Русова

Мосгорсуд ликвидировал независимый Профсоюз журналистов и работников СМИ, сообщает Интерфакс. В прокуратуре заявили о "неустранимых нарушениях" в работе профсоюза - в частности, несоответствии структуры организации установленным требованиям. Однако по мнению адвоката Максима Крупского, представлявшего интересы профсоюза, раздражение властей вызвали в первую очередь акции в защиту политзаключенных и оппозиционных журналистов, поддержка независимых изданий.

За последний год профсоюз несколько раз подавал иски к мэрии Москвы из-за отказов в согласовании митингов против закона об "иноагентах"; публиковал доклад о преследовании СМИ, освещавших митинги в поддержку политика Алексея Навального; организовал кампанию в поддержку журналисток, столкнувшихся с насилием; направлял в следственные органы запросы после гибели в Украине российской журналистки Оксаны Баулиной, уточняет Би-би-си.

По словам прокурора, члены профсоюза неоднократно привлекались к административной ответственности за участие в несанкционированных акциях - например, за освобождение осуждённого за госизмену журналиста Ивана Сафронова, сбор средств в поддержку СМИ, признанных в России иногентами, систематическое распространение публикаций с "неправомерной информацией" и дискредитацию российской армии.

Адвокат Максим Крупский отказался комментировать решение суда о ликвидации организации, отметив лишь, что прокуратура и Минюст не предоставили документы, поясняющих необходимость такого действия и не нашли, что возразить на аргументы защиты.

  • Профсоюз журналистов и работников СМИ был создан в 2016 году после нападения на автобус с журналистами и правозащитниками на границе Чечни и Ингушетии. В профсоюз входили более 600 членов из 40 регионов России. Он входил в Международную и Европейскую федерации журналистов.
  • В мае этого года прокуратура начала внеплановую проверку профсоюза. С 4 июля деятельность профсоюза была приостановлена.

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