Профсоюз журналистов подал три иска к мэрии Москвы

Организаторы митинга в поддержку журналистов и СМИ, признанных иностранными агентами, подали иски к мэрии Москвы в три столичных суда, сообщает "Коммерсант". Ранее власти не согласовали проведение митинга.

Авторы исков рассчитывают добиться признания незаконности ограничений на публичные мероприятия. Сопредседатель Профсоюза журналистов и работников СМИ Софья Русова пояснила "Коммерсанту", что иски поданы в Тверской, Пресненский и Таганский суды из-за сложившейся практики "отказывать истцам ввиду неподсудности". Адвокат посоветовала организаторам митинга направить сразу три иска по адресам регистрации префектуры и правительства Москвы, чтобы избежать отказа в рассмотрении иска и увеличить шансы на рассмотрение дела.

23 августа Профсоюз журналистов подал в мэрию Москвы уведомление о проведении митинга против закона об "иностранных агентах", его планировали провести 4 сентября на Пушкинской площади. Уже 25 августа заявители получили отказ: причиной называлась "складывающаяся эпидемиологическая обстановка" и "запрет на проведение публичных мероприятий".

В исковом заявлении, которым располагает "Коммерсант", говорится, что ссылка департамента региональной безопасности на действующий в Москве указ мэра (об ограничении публичных мероприятий) незаконна, так как по федеральному закону "О митингах" публичные мероприятия в России разрешены. Истцы заявляют, что право проводить публичные мероприятия может быть ограничено только федеральным законом.