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Мосгорсуд утвердил заочный арест участницы Pussy Riot Люси Штейн

Люся Штейн
Люся Штейн

Мосгорсуд в понедельник подтвердил решение о заочном аресте бывшего муниципального депутата Людмилы (Люси) Штейн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Участница Pussy Riot обвиняется по статье о распространении "фейков" о российской армии.

Первичное решение о заочном аресте Штейн вынес 7 ноября Басманный районный суд Москвы. Уголовное дело против неё было возбуждено в начале февраля. Поводом стали посты и комментарии Штейн в социальных сетях о войне в Украине и предполагаемых военных преступлениях российских военнослужащих, в том числе о массовой гибели мирных граждан в Буче.

В 2021 году Люсе Штейн назначили год ограничения свободы по "санитарному делу" (участие в акциях в поддержку Алексея Навального). После начала полномасштабного военного вторжения России в Украину она уехала из России, срезав электронный браслет ФСИН. МВД объявило её в розыск.

  • Люся Штейн - политическая и художественная активистка, участница акционистской группы Pussy Riot. В 2017-2018 годах занимала должность муниципального депутата Басманного района Москвы.


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