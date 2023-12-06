Кассационный суд отправил дело Алексея Москалёва на пересмотр

Кассационный суд в Саратове отменил приговор Алексею Москалёву, осуждённому в марте на два года колонии по статье о "дискредитации армии". Дело отправлено на новое рассмотрение. Москалёва на два месяца перевели из колонии в СИЗО.
Издание RusNews сообщает, что прокурор в суде назвала вынесенный Москалёву приговор "довольно мягким", и что он был вынесен с учётом смягчающих обстоятельств. Также обвинитель упомянула, что в деле присутствует отягчающее обстоятельство: то, что вменяемое Москалёву преступление было совершено "в условиях вооружённого конфликта".
Адвокат Москалёва Владимир Билиенко заявил, что "условия вооружённого конфликта" не могут считаться отягчающим обстоятельством, поскольку в Тульской области, где жил Москалёв, боевых действий нет. "Можно и при краже курицы где-нибудь на Чукотке указать военные действия как отягчающее обстоятельство", - сказал Билиенко. Кроме того, он отметил, что защита не считает преступление доказанным, а сам Москалёв не признал вину.
- Отец-одиночка Алексей Москалёв из города Ефремов Тульской области попал в поле зрения правоохранительных органов после того, как его 13-летняя дочь Маша весной 2022 года нарисовала в школе на уроке антивоенный рисунок, на котором женщина с украинским флагом защищает своим телом ребёнка от ракет. Директор школы обратилась в полицию. В квартире у Москалёвых провели обыск.
- В соцсетях отца полиция нашла комментарии в поддержку Украины, а также карикатуры на президента России Владимира Путина. После этого на Алексея Москалёва сначала составили протокол по административной статье о дискредитации российской армии, оштрафовав на 32 тысячи рублей, а затем возбудили и уголовное дело по этому же обвинению. После ареста Москалёва его дочь сначала отправили в приют, а потом отдали матери, которая много лет не жила с семьёй и не занималась воспитанием девочки.
- Алексей Москалёв был приговорён к двум годам лишения свободы по обвинению в дискредитации российской армии. Вину он не признал. Москалёв отбывает наказание в колонии в Тульской области. Там его уже пять раз помещали в штрафной изолятор.
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