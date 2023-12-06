Кассационный суд отправил дело Алексея Москалёва на пересмотр

Кассационный суд в Саратове отменил приговор Алексею Москалёву, осуждённому в марте на два года колонии по статье о "дискредитации армии". Дело отправлено на новое рассмотрение. Москалёва на два месяца перевели из колонии в СИЗО.

Издание RusNews сообщает, что прокурор в суде назвала вынесенный Москалёву приговор "довольно мягким", и что он был вынесен с учётом смягчающих обстоятельств. Также обвинитель упомянула, что в деле присутствует отягчающее обстоятельство: то, что вменяемое Москалёву преступление было совершено "в условиях вооружённого конфликта".

Адвокат Москалёва Владимир Билиенко заявил, что "условия вооружённого конфликта" не могут считаться отягчающим обстоятельством, поскольку в Тульской области, где жил Москалёв, боевых действий нет. "Можно и при краже курицы где-нибудь на Чукотке указать военные действия как отягчающее обстоятельство", - сказал Билиенко. Кроме того, он отметил, что защита не считает преступление доказанным, а сам Москалёв не признал вину.