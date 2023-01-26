Московская полиция возбудила дело о хищениях при строительстве объектов российской военной разведки, ГРУ. Речь идёт о контрактах на возведение и ремонт командного пункта предупреждения о ракетной атаке и базе спецназа в Подмосковье. Предположительно, на контрактах были похищены сотни миллионов рублей, пишет газета "Коммерсантъ".

Дело возбуждено по заявлению военных. В 2014-2015 году они заключили контракты на строительство специального узла связи в посёлке Серпухов-15, где расположен центральный командный пункт предупреждения о ракетной атаке "Око", и тренировочной базы спецназа в Солнечногорске с учебным комплексом для водолазов.

Объекты должны были быть сданы под ключ, на это было выделено 659 миллионов рублей. Строители получили как минимум 319 из них, следует из материала "Коммерсанта". Однако работы не были завершены.

Военные попытались взыскать со строителей, компании "Техэнергопроект", 412 миллиона рублей долга и неустойки. Но суд отклонил эти требования и отправил истцов в арбитражный суд Дагестана. Там рассматривается иск о банкротстве компании. Она уже проиграла несколько аналогичных дел, но взыскать с неё оказалось нечего.

"Коммерсантъ" пишет, что "Техэнергопроект" была зарегистрирована в небольшом дагестанском селе Манаскент в Дагестане. По данным издания, только от министерства обороны и правительства Москвы компания получила портфель заказов больше, чем на 1,6 миллиарда рублей. Построен ли хотя бы один из её объектов — не сообщается.