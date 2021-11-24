Министерство торговли США ввело экспортные ограничения в отношении Московского физико-технического института в связи с производством военной продукции для военных заказчиков. Об этом сообщается на сайте ведомства.

МФТИ был внесён в список "военных конечных пользователей", то есть организаций, конечным потребителем продукции которых являются военные ведомства. Чтобы продавать оборудование или технологии организациям из этого списка, американским поставщикам необходимо запросить разрешение. В декабре 2020 года в этот список были внесены 45 российских и 58 китайских предприятий и организаций. В список попали Служба внешней разведки и Минобороны России, "Рособоронэкспорт", "Оборонпром", "Ростех", "Гражданские самолеты Сухого", "Иркут", "МиГ", "Туполев", РКЦ "Прогресс", одно из старейших судостроительных предприятий "Адмиралтейские верфи", Комсомольский-на-Амуре авиазавод имени Гагарина и другие.

24 ноября Минторг США также внёс 27 юридических и физических лиц из Китая, Японии, Пакистана и Сингапура в список организаций, деятельность которых противоречит национальной безопасности и внешней политике США.