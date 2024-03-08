Москва – лидер по гендерному равноправию среди регионов России

Москва лидирует в рейтинге российских регионов по гендерному равноправию. На последних местах – Чечня и Магадан. Рейтинг составил проект "Если быть точным".

Регионы ранжировались по сумме пяти показателей: ожидаемая продолжительность жизни, разрыв в оплате труда, участие женщин в политике, время на заботу о детях и участие женщин в бизнесе.

В список наименее равноправных регионов вошли Магаданская область, Чечня, Камчатский край, Смоленская область, Дагестан и Мордовия (перечислены с конца).

В Магаданской области самый высокий гендерный разрыв в оплате труда и в заботе о детях. Мужчины зарабатывают в полтора раза больше женщин, а уделяют время детям – почти в девять раз меньше. Кроме того, в областной думе всего две женщины и девятнадцать мужчин.

В чеченском парламенте женщин нет вообще: 41 кресло занимают мужчины. Разница во времени родительской заботы чуть меньше, чем в Магаданской области: на отцов приходится 12% минут заботы о ребёнке.

Наиболее благополучная ситуация с гендерным равноправием в Москве, Тюменской, Тульской и Волгоградской областях (перечислены с начала). При этом Москва лидирует с большим отрывом. В среднем зарплаты московских мужчин на 18% выше зарплат москвичек, а в Мосгордуме 43% женщин.

Единственный регион, где в местном парламенте женщин больше, чем мужчин, – Чукотский автономный округ. Низкое участие россиянок в политике авторы исследования объясняют патриархальными установками как общества в целом, так и руководителей некоторых регионов.

В сравнении с другими странами в 2021 году Россия занимала 81 место среди 156 стран. Тогда отставание страны объяснялось большим разрывом в зарплатах и очень низким уровнем участия россиянок в политике. Это самые свежие данные: в последующие годы Всемирный экономический форум Россию в свой рейтинг не включал.