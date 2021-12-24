Власти Москвы планируют выделить в течение пяти лет 4,2 млрд рублей на интеллектуальную систему видеонаблюдения за дорогами. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на тендер, размещенный Центром организации дорожного движения (ЦОДД) на сайте госзакупок.

Эта система, используя возможности нейросети, должна выявлять ДТП, пробки, мусор, животных на дорогах, остановившиеся на МКАД автомобили, а также пожары и "вторжения транспортных средств в запрещенную зону". Она должна автоматически фиксировать инциденты и мгновенно оповещать об этом полицию и другие экстренные службы.

Власти планируют начать разворачивать новую систему в 2022 году. В рамках контракта у победителя конкурса арендуют 1,3 тысяч видеокамер. 770 из них появятся на МКАД, остальные – на других городских магистралях.

В ЦОДД заявили "Коммерсанту", что эти камеры не буду штрафовать водителей за нарушения правил дорожного движения. "Но, например, если машина в случае ДТП попала в обзор и оказалась в неположенном месте, информация будет передана экстренным службам или ближайшему экипажу дорожного патруля для реагирования и оказания помощи", – прокомментировали изданию.

В Москве уже работают около 200 тысяч камер, которые контролирует департамент информационных технологий. Еще 3,5 тысячи камер, которые контролирует ЦОДД, фиксируют нарушения ППД. До 2023 года в столице будет установлено 2 тысячи камер видеонаблюдения, способных распознавать лица.