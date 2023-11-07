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Лицом к событию

Можно ли взвесить трагедию

Палестинцы на обломках здания в Шати в городе Газа (слева), израильский флаг у разрушенного дома в кибуце Беери на юге Израиля (справа)
Палестинцы на обломках здания в Шати в городе Газа (слева), израильский флаг у разрушенного дома в кибуце Беери на юге Израиля (справа)

Леонид Гозман выступил с утверждением, что гибель и страдания людей в стране-агрессоре меньшая трагедия, чем гибель и страдания людей в странах, на которых этот агрессор напал. С этим тезисом не согласилась Вера Челищева, журналистка "Новой газеты. Европа", где это было опубликовано. Мы предлагаем своим гостям высказаться об аргументах той и другой стороны. А также: 7 ноября в России как единственный день разрешенных акций; кто возглавит министерство счастья РФ; выставка идеальной России на ВДНХ. Обсуждают: писатель Юрий Мухин и политики Максим Резник и Денис Шендерович. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева

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