Мухи в янтаре. Матвей Ганапольский – о военной сути

Говорят, что если найти янтарь, а в нём видна законсервированная много сотен тысяч лет назад муха, то это очень ценная вещь, которую можно продать за какие-то бешеные деньги. Но это с какой стороны на муху посмотреть. Если с нашей, то это прекрасно: например, можно сделать кулончик и подарить любимой. Но с точки зрения мухи это как-то всё не очень. У мухи была своя жизнь, наверное, муж был, детки. И вот она попала в эту смолу – и прощай, муж, мушки-детки. Теперь она залита смолой, и её подвиг оценят лишь через множество лет, восхитившись её красотой, но не вспомнив о её трагедии.

Я – эта муха в янтаре, а смола – это война. У мухи, пока она ещё трепыхалась, пытаясь высвободиться из смолы, уже не было ни планов, ни ответа на вопрос: а что дальше? Так и я. Смола – это война, мы все застыли в ней без планов, без будущего. Если ты в Украине, то ждёшь очередной бомбардировки. Границы закрыты, потому что военное положение. Небо закрыто, потому что могут сбить любой гражданский самолёт. Приходится мучительно, двенадцать часов, добираться из Киева до Польши, чтобы потом куда-то дальше поехать. Когда думаешь об этом, то и ехать никуда не хочется.

Медведев снова заявляет, что Украины не существует, и россияне во всём этом живут

В России тоже радоваться нечему. Придумали повестки военнообязанным раздавать через Госуслуги, причём будет так: если тебе отправили повестку, то считается, что ты её получил, даже если ты на портал и не заглядываешь. А дальше штрафы "за уклонение". Самолёты теперь из-за санкций отправляют на техобслуживание в Иран, а эта страна сама под санкциями, что они там ставят в эти самолёты, одному Богу известно. Рубль всё падает, народ потихоньку из России бежит, гробы потихоньку в Россию прибывают. Кара-Мурзе требуют дать двадцать пять лет лагерей, Медведев снова заявляет, что Украины не существует. И россияне во всём этом живут. Разве и они не мухи в янтаре?

Да хоть сто раз купи себе китайскую машину, хоть триста раз сходи в ресторан, сколько хочешь езжай в Сочи или в Анталию – всё равно ты муха в янтаре, только янтарь размером побольше. Но это янтарь географический, а есть ещё янтарь ментальный. Ничего никому не говори в парикмахерской: клиент в соседнем кресле может на тебя донести. Не показывай антивоенные рисунки твоей дочери: тебя могут лишить родительских прав и посадить на два года. Не просматривай фотографии в мобильном в метро: рядом стоящий пассажир может "сдать" тебя на ближайшей же станции. А что касается твоей работы, там вообще молчи! Точи свою деталь, пиши свою программу, но молча. Особо хочу сказать про очереди в поликлиниках, где тётеньки любят хвастаться своими болезнями друг перед другом. Пациентки плавно переходят на политику, а потом идут к охранникам и просят вызвать полицию, мне известна пара таких случаев. Личного пространства больше нет, тебя может остановить любой хмурый штымп и, не предъявляя документов, потребовать твой телефон для проверки картинок, проверит, кого ты там лайкал. Не Навального ли?

Можно долго описывать этот русский янтарь, который на самом деле – просто необъявленная комфортная тюрьма, но уместно спросить, а сколько это продлится? В Украине понятно: до победы, до полного вытеснения армии захватчика за границы страны. Потом, видимо, вступление в НАТО, и вот тогда можно будет смело сказать: всё закончилось. А вот для России... это большой вопрос. После Путина? А что, разве Патрушев или Медведев лучше? Или Мишустин с Собяниным, которые будут получать указания от Патрушева. Вон Гиркин начал лепить "Общественное движение рассерженных патриотов" – это что, ближе к европейским ценностям? Нет, "рассерженные патриоты" недовольны тем, как воюет Шойгу, и вместе с Соловьёвым требуют "решительного удара". И Соловьёв в прямом эфире вопрошает: а зачем нам ядерное оружие, если его не используем? Логичный вопрос. Короче, в России янтарь покрепче украинского будет.

Но тут вспоминаешь, что в традиции крепчайшего российского янтаря есть странное свойство. Он хрупок. Камень выпадает из рук диктатора, и его просто подбирают. Так, фактически, случилось во время перестройки. Думаю, что когда-то (возможно, при нашей жизни) это всё рухнет. И все будут любоваться красотой янтаря, но уже без мухи внутри. Потому что мы – не мухи. Мы – люди.

Матвей Ганапольский – киевский телеведущий и политический публицист



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