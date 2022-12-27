Мужа матери внебрачных детей Шойгу не пустили в Литву

Пограничники не пропустили в Литву бизнесмена Адольфоса Каминскаса, мужа матери внебрачных детей российского министра обороны Сергея Шойгу. Об этом пишет издание Delfi со ссылкой на пресс-секретаря Погранслужбы Литвы.

Ранее в декабре бизнесмена лишили литовского гражданства. Утверждается, что 25 декабря Каминскас пытался попасть в Литву из Стамбула, предъявив недействительный литовский паспорт. А затем пытался попасть в страну по российскому паспорту, но не смог этого сделать из-за ограничений на въезд для граждан России.

"После выполнения всех формальностей пограничники отправили вышеупомянутого человека обратно Стамбул", – заявил пресс-секретарь Погранслужбы Литвы.