Мужа матери внебрачных детей Шойгу не пустили в Литву

Пограничники не пропустили в Литву бизнесмена Адольфоса Каминскаса, мужа матери внебрачных детей российского министра обороны Сергея Шойгу. Об этом пишет издание Delfi со ссылкой на пресс-секретаря Погранслужбы Литвы.
Ранее в декабре бизнесмена лишили литовского гражданства. Утверждается, что 25 декабря Каминскас пытался попасть в Литву из Стамбула, предъявив недействительный литовский паспорт. А затем пытался попасть в страну по российскому паспорту, но не смог этого сделать из-за ограничений на въезд для граждан России.
"После выполнения всех формальностей пограничники отправили вышеупомянутого человека обратно Стамбул", – заявил пресс-секретарь Погранслужбы Литвы.
- Ранее МВД Литвы приняло решение лишить Каминскаса гражданства страны. Поводом для этого стало то, что он получил российский паспорт. Согласно российским базам данных, Каминскас получил гражданство России не позднее весны 2022 года. 17 октября ему был направлен запрос литовского Департамента миграции с просьбой обосновать у него наличие сразу двух паспортов. Литовцы утрачивают гражданство, если получают паспорт другого государства и не имеют для этого особых обстоятельств.
- Жена Каминскаса, Елена, бывшая бортпроводница лётного отряда российского министерства по чрезвычайным ситуациям, Шойгу возглавлял его 21 год. Об её общем сыне с министром в 2006 году писала бульварная "Экспресс-газета", а в 2019-м – российское издание The Insider. Мальчик по имени Данила и с отчеством Сергеевич родился в 2001 году, в 2008-м Шебунова родила дочь Дарью Сергеевну.
- Сейчас Елена Каминскас занимается бизнесом и стала одним из крупных подрядчиков этого ведомства и российского министерства обороны. У неё был вид на жительства в Литве, но власти его отозвали.
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