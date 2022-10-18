Мужа предполагаемой матери дочери российского министра обороны Сергея Шойгу могут лишить литовского гражданства. Он не уведомил государство о получении российского паспорта. Если это произойдёт, гражданства могут лишить и удочерённую им дочь министра. Об этом сообщает Литовское национальное радио и телевидение.

Ранее журналистское расследование установило, что литовец Адолфас Каминскас не позднее весны 2022 года получил гражданство России. Литовцы утрачивают гражданство страны, если получают паспорт другого государства и не имеют для этого особых обстоятельств.

Департамент миграции страны сообщил литовской национальной телерадиокомпании, что Каминскасу 17 октября отправлен запрос с призывом объяснить своё право на два гражданства одновременно. Если ответ не будет дан в срок, правительство с большой вероятностью отзовёт гражданство, сообщил представитель ведомства.

Одновременно будет решаться вопрос о гражданстве несовершеннолетних детей Каминскаса. В том числе — его падчерицы Дарьи. Она получила паспорт после удочерения три года назад.

Ранее журналисты назвали Дарью Каминскас дочерью российского министра обороны от его старой знакомой, Елены Каминскас. Шойгу этот материал не комментировал. Он женат единственным браком со студенческих времён. В его официальной биографии внебрачные дети не упоминаются.