Литва лишила гражданства мужа матери внебрачных детей Шойгу

МВД Литвы приняло решение лишить гражданства страны бизнесмена Адольфоса Каминскаса. Он известен как муж матери внебрачных детей российского министра обороны Сергея Шойгу. Поводом для отзыва гражданства стало получение Каминскасом российского паспорта, говорится на сайте ведомства.

Согласно российским базам данных, Каминскас получил гражданство России не позднее весны 2022 года. 17 октября ему был направлен запрос литовского Департамента миграции с просьбой обосновать у него наличие сразу двух паспортов. Литовцы утрачивают гражданство, если получают паспорт другого государства и не имеют для этого особых обстоятельств.

Отзыв паспорта Каминскаса может привести к лишению гражданства его несовершеннолетних детей, в том числе падчерицы. Ранее журналистские расследования указывали, что девочка — дочь Шойгу.

Жена Каминскаса, Елена, бывшая бортпроводница лётного отряда российского министерства по чрезвычайным ситуациям, Шойгу возглавлял его 21 год. Сейчас она занимается бизнесом и стала одним из крупных подрядчиков этого ведомства и российского министерства обороны.

У неё был вид на жительства в Литве, но власти его отозвали. В декабре суд в Вильнюсе признал это решение законным. Он запретил Елене Каминскас въезд в страну в течение пяти лет и въезд в страны Шенгенского соглашения на три года из соображений национальной безопасности.