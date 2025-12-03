Музыканты группы "Стоптайм" дали уличный концерт в Ереване

Покинувшие Россию после серии административных арестов музыканты петербургской уличной группы "Стоптайм" - вокалистка Диана Логинова (Наоко) и гитарист Александр Орлов - выступили со своим обычным репертуаром в центре столицы Армении. Об этом сообщает петербургское издание MR7 со ссылкой на читателей.

В сообщении, которое сопровождает фотография, говорится: "Ребята сыграли на Северном проспекте — излюбленном месте уличных музыкантов. В репертуаре мало что изменилось — Наоко пела песни иноагентов".

Диана Логинова и Александр Орлов уехали из России 23 ноября. В этот день они вышли на свободу, отбыв третий подряд административный арест. При этом сотрудники полицейского центра "Э" тайно вывезли их из спецприемников, чтобы не дать пообщаться с журналистами.

Помимо трёх арестов по протоколам об организации массового скопления людей Наоко оштрафовали на 30 тысяч рублей по протоколу о так называемой дискредитации российской армии. Поводом для этого стало исполнение песни Монеточки "Ты солдат". Сообщалось, что в её отношении был составлен ещё один подобный протокол.

Третий участник группы, барабанщик Владислав Леонтьев, отбыл два подряд административных ареста, больше его не преследовали.

Арест музыкантов "Стоптайм" стал первым случаем в России лишения свободы музыкантов за публичное исполнение композиций с критикой властей и войны, писало "Агентство" со ссылкой на "ОВД-Инфо". Музыканты привлекли внимание в том числе западной прессы видео с исполнением песни Noize MC "Кооператив Лебединое озеро".

В России эта песня была запрещена в мае из-за "формирования негативного отношения к представителям власти РФ, президенту РФ и его сторонникам".

После ареста музыкантов "Стоптайм" в Петербурге и других городах России в их поддержку стали выступать молодые уличные музыканты. В Перми под карусельные аресты попала 20-летняя Екатерина Осташева (Романова), в Екатеринбурге арестовали Евгения Михайлова, который выступает на улицах как "Женька Радость". Артист рассказывал журналистам, что Наоко и группа "Стоптайм" стали для него "примером смелости и открытости", цитирует его "Настоящее Время".

Сами музыканты "Стоптайм" после отъезда из России пока не давали комментариев.



