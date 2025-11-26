"Родина-мать поперхнулась своими детьми". Эмиграция Наоко

В соцсетях обсуждают освобождение и отъезд из России певицы Дианы Логиновой (Наоко), которую держали под непрекращающимися административными арестами за исполнение песен запрещенных в России артистов. Логиновой, которая лишь в этом году отметила 18-летие, желают удачи в эмиграции, вспоминают советскую практику выдавливания диссидентов из страны, и ищут для нее оправдания – как оказалось, она исполняла не только "запрещенку", но и пела одобренные властями "патриотические" песни на официальных мероприятиях.

Нецензурная лексика заменена на звездочки редакцией.

После освобождения Наоко уехала в Армению – как и многие россияне, не согласившиеся с политикой своих властей после начала полномасштабного вторжения в Украину. Российские СМИ пишут, что ей предлагали извиниться за свои "проступки" и спеть для российских военных, но певица выбрала эмиграцию. Масла в огонь сетевых дискуссий подлил тот факт, что Наоко, как выяснилось, пела не только запрещенные песни, но и выступала на официозных мероприятиях, а также не стеснялась исполнять песни активных сторонников войны, например, Ярослава Дронова (известного под сценическим псевдонимом "Шаман").

Антон Долин

СТОП, ТАЙМ

Музыканты "Стоптайм" (точно двое, а может, и все трое) выпущены на свободу и уехали из России. Рад ли я этому? Конечно, рад. Это прекрасно. Хотя не подготовленная жизнь в политической эмиграции – жесть, и мало кто из радующихся, включая меня, сможет ребятам в этом помочь. Однако, так или иначе, лучше в изгнании, чем в тюрьме.

А на фоне общей радости я хотел бы вот о чем напомнить.

Все громкие политические дела в путинской России содержат в себе некий месседж (иногда их несколько). Каждое можно читать как назидание – и как метафору.

Не волнуйтесь, это не интеллигентское умничание, самые широкие слои населения прекрасно способны эти метафоры трактовать.

Дело Ходорковского: "Даже самый богатый человек в России – ничто перед властью и, в случае нелояльности, может быть раздавлен в одну минуту".

МБХ посадили, весь бизнес поголовно смирился и замолчал.

Дело Pussy Riot: "РПЦ – офф лимит, опасная зона, не влезай – убьет". Сейчас преследование Ксении Лученко за прекрасную книгу о РПЦ при Путине подтверждает этот тезис в очередной раз.

Дали девушкам "двушечку", с тех пор в храмы с акциями протеста никто не рисковал зайти.

Болотное дело: "Если вышел на протест/митинг (неважно, легализованный ли), можешь оказаться за решеткой (неважно, виноват ли ты лично хоть в чем-то, был бы человек, а дело найдется)".

Волна массовых протестов угасла.

Театральное дело (Серебренников и другие): "Если берешь деньги у государства, оно не позволит тебе делать шаг влево шаг вправо – этими же деньгами и накажет. Взял деньги, будь лоялен".

Искусство в государственных театрах и музеях сразу примолкло.

Дело Беркович-Петрийчук, дело Скочиленко: "Занимаешься искусством, не берешь деньги у государства, но не нравится наша власть? Мы тебя найдем в чем обвинить и за что посадить, какой бы ты ни был мелкий, малобюджетный и незаметный".

Институт иноагентства: "Если у тебя есть аудитория в России, будь лояльным власти. Если есть аудитория и ты нелоялен, мы объявим тебя наймитом заграницы и от аудитории отрежем".

Что же нам сообщает дело уличной группы "Стоптайм"?

Если ты молодой, живешь в России и тебе не нравится нынешняя политика, у тебя есть всего три варианта: заткнуться, уехать или сесть в тюрьму.

Юный возраст не дает скидок и не ведет к поблажкам.

Уверен, отпустили ребят именно для наглядности. Не из жалости.

Заткнитесь или валите. Иначе пеняйте на себя

Заткнитесь или валите. Иначе пеняйте на себя. Интересно, что это "сами виноваты" я прочел (не дословно, но почти) в комментариях многих даже очевидно антипутинских и антивоенных россиян.

Что будет дальше, очевидно: опция "валите" будет исключена, останется замолчать или сесть.

Так, рассуждение вслух.

Ребятам из "Стоптайм" – удач, карьер, контрактов, большой и заслуженной народной любви.

Дмитрий Нагиев

Свобода слова - базовая человеческая свобода. Соответственно. Её отсутствие - свидетельство отсутствия права называться человеком.

Россияне довели свою страну до состояния, когда люди в ней жить не могут. И спасибо Путину, что историей с группой Стоптайм он напомнил об этом.

Значит, с теми, кто останется, можно будет делать вообще что угодно. Они сами согласились с этим. Согласившись с тем, признавшись в том, что они не люди.

Артемий Троицкий

Решение "выпустить" (жёстко говоря, депортировать) участников группы СтопТайм куда-то за границу - самое умное, что могли предпринять российские власти в сложившейся ситуации.

Если бы ребят по четвёртому разу подряд арестовали, судили и дали срок (чего все не без оснований опасались) - это вызвало бы новые акции протеста в РФ и волну возмущения на Западе, в том числе солидарные высказывания поп-звёзд и публичных политиков.

Если бы оставили на свободе в Петербурге - неизвестно, что бы музыканты и их друзья ещё натворили…

А так - особого беспокойства причинить не смогут. Или будут молчать (не исключено, что это было условием освобождения), или дадут пресс-конференцию, отметятся на нескольких эфирах и, в лучшем случае, повторят маргинальную карьеру Pussy Riot. Увы - все гуманитарные бурления в эмигрантской среде для кремлёвских и лубянских - как слону дробина.

Побыв на минутку ‘адвокатом дьявола’, искренне пожелаю в заключение Диане и Александру весёлой и успешной жизни на воле. Не исключено, что для них случившееся - тоже оптимальный исход.

Олег Воскобойников

В бессонной немощи всю ночь думал о судьбе Наоко и Саши, то бишь группы "Стоптайм". Естественно, я рад, что их наконец отпустили. Но, когда адвокат сообщает, что они "в безопасности", то есть уехали, я понимаю, через что они прошли и что это на самом деле значит. Сначала тебя три недели кошмарят, это обсуждают миллионы, чем больше обсуждают, тем больше это бесит компетентные органы. Потом тебя словно реального политзаключенного по обмену куда-то ночью вывозят, хорошо хоть не в робе, и в 24 часа ты исчезаешь в направлении, которое не разглашается, словно гостайна.

Все ок, но: им 18 лет!!! Им, ..., ВОСЕМНАДЦАТЬ ЛЕТ! И вот я думаю: КАК вообще до такого можно было докатиться, причем целой страной? Я понимаю, что спеть на улице "Город золотой" иноагента БГ не то же самое, что монеточкиного "Солдата": на фоне висящих на каждом перекрестке плакатов о прелестях контракта с министерством обороны этот текст звучит как антиреклама, нехорошо, продажи падают. Между тем, уличная музыка нужна режиму как все развлекающее и подбадривающее публику, она помогает не задаваться лишними вопросами, она бесплатна, что важно в условиях резко снизившейся покупательной способности массы. А войну за чей-то счет, как ни крути, надо продолжать. Рассказывают, что очень музыкальной стала любимая столица, вся в предновогоднем макияже.

Как вообще до такого можно было докатиться, причем целой страной?

Пока ребят таскали по изоляторам, кто-то большой и добрый должен был вести переговоры одновременно с силовиками и с послом какой-то гостеприимной страны. Там, куда они уехали, им, видимо, нужно будет поступать в лицей, следовательно, нужны апостилированные русским минобром аттестаты зрелости. Им нужны какие-то минимальные условия выживания - потому что я немножко познакомился за эти годы с той самой "безопасностью", в которой "по счастью" оказались Саша и Наоко, обрученные. Да, надеюсь, у них гуманитарные визы где-то на Западе. Но, еще раз, им 18 лет!!! Даже не 25 лет моих последних учеников, разлетающихся один за другим по белу свету. Не мои 50.

Их вышвырнули из страны, которая ими поперхнулась, родина-мать поперхнулась своими детьми. Съедать не стала - стыдно. Избавилась.

Моя версия (хотя из меня хреновый политолог и еще худший пророк): Кремлю нужен мир, потому что СВО подходит к роковому сроку в 1418 дней. Мое поколение должно помнить весенний школьный "марафон" в 1418 метров, который мы бегали поблизости ко Дню Победы, и 1418 чьих-то шагов "зашиты" в периметр мемориала Великой Отечественной войны в Кубинке, вокруг ГХВС. Я уверен, что, при всех заверениях о готовности решать "поставленные задачи" до бесконечности, в Кремле считают и деньги и даже жизни - мобилизация к добру не приведет. На мирные переговоры надо выйти не только с козырями на фронтах, но и с полным покоем в тылу. Любое общественное волнение в этой связи принципиально опасно для режима. Поляна должна быть идеально ровной, требуется безупречная линия горизонта, без какого-либо изъяна. Наверное, ребята попали под колесо этой адской машины. Но это не более, чем результат моих невеселых - и глубоко не профессиональных - раздумий этого месяца, пока мы наблюдаем за судьбой трех ребят.

Хочется пожелать Наоко и Саше удачи. Я на 98% уверен, что они не в Италии, потому что Италия - это такая пляжная зона европейской политики, она с удовольствием поорет, может пару бронетранспортеров куда-нибудь отправить, а за гуманитарными визами лучше не сюда обращаться. Но, если вдруг где-то мои пути пересекутся с их путями, ух я буду рад пожать им руки. А может, и помочь чем. Удачи!!!

Антон Рубин

Диана Логинова, она же Наоко, которую каруселили без перерывов и выходных с середины октября, уехала из России.

Хорошая новость, безусловно. Я очень надеялся и верил, что как только появится хоть малейшая возможность, ребята не будут продолжать игры с людоедским государством, а соберут рюкзачок и купят билет на подальше.

Молодцы, что уехали.

Но я продолжаю думать и о государстве российском.

До чего же этот режим оскотинился, я до сих пор не могу понять и принять.

Настоящий фашистский режим, преследующий, репрессирующий и выдавливающий из страны молодых ребят, которые просто вышли спеть песни на улицу.

Просто, бл*дь, пели песни!

И из-за этого им пришлось покататься по ИВС полтора месяца и бросив дом, родителей, друзей, учёбу- бросив всю свою жизнь - уебывать с родины на первом же рейсе после выхода из ИВС.

Уму непостижимо.

Из-за песен под гитару.

Бл*дская родина, как же можно так ненавидеть своих детей, как же можно так ненавидеть своё будущее, как же сильно нужно хвататься за прошлое...

Павел Лещинский

Очень рад за Наоко, что ей удалось не сесть и вырваться на свободу. Но в то же время понимаю, что ее жизнь по злой воле властей надломлена и неизвестно, что будет дальше.

Я не вижу среди новых эмигрантов людей, которые бы профессионально или жизненно не потеряли очень многое. Дауншифинг жесткий в основном. Работа часто физическая, за минимальную зарплату. Без возможности обучаться, оплачивать высшее образование и прочее. Постоянно вижу посты о поиске любой работы у антивоенных эмигрантов. Номенклатура на грантах не в счет.

Так что все же девушке сломали жизнь власти. И сможет ли она ее восстановить без помощи (а ее все меньше, а препонов в демократических странах больше с каждым днем) - не факт. Поэтому сугубо молюсь, чтобы эта смелая девушка стала исключением и у нее ВСЕ был хорошо. И чтобы она нашла тех, кто протянет руку и поможет найти себя в новой жизни.

Aljoscha Samjatin

С Наоко обозначили тренд – бóрзых молодых в массе будут выдавливать из страны, не сажать, так безопаснее для режима. Её отпустили скорее всего с тем же условием, что когда-то Лисовского – что она уедет в течение одних или нескольких суток, либо снова посадят и уже надолго.

Елена Лукьянова

Почему отпустили Наоко и Сашу

1. Ощущение невозможности унизить, отомстить и наказать. Ребята не сломались, не стали просить прощения и присягать на верность.

2. Основания кривые, а молодежный протест неизбежен.

С зубовным скрежетом и с перекошенными лицами. Потому что же завидно до судорог видеть перед собой свободных, когда сам сидишь в своей собственной тюрьме!

Свобода стоит того, чтобы за нее бороться.

Oksana Misirova

Диана Логинова (Наоко) в безопасности. Очень рада за эту смелую талантливую девочку. Но как же горько радоваться таким вещам, как неожиданный условный срок непонятно за что вместо чудовищного реального или когда человеку удалось просто сбежать от людоеда... Какие времена, такая и радость.

Leonid Rabin

История с высылкой Наоко из СССР - один к одному римейк историй с высылкой диссидентов в 70-е годы, высылка Солженицына как пример. Кто бы мог думать, что история может повторяться до такой степени. С одной стороны, хорошо, что Наоко на свободе за границей, а не в тюрьме в России. С другой, чем такая практика закончилась в СССР, мы все знаем.

Мария Говорун

Наоко покинула Россию. Нет, не с нашей помощью, но мы об этом узнали немного раньше. Потому что один круг, и сеть, которая переправляет людей, оказавшихся под ударом, уже чётко работает.

О чём я мечтаю? - О том, что пройдет год или два, и мы сможем стать такой сетью для студентов, аспирантов и учёных. Сможем, не дожидаясь арестов и отправки в колонию, получать сигналы из академической среды, оперативно вызволять людей, получать для них визы, находить достойные места работы, на которых они смогут приносить пользу, где их будут ценить, и где их таланты и ум будут востребованы. Чтобы они не скитались из страны в страну с семьями, не метались между поденной работой и университетом, перестали жить а постоянном страхе нищеты и высылки. Да, пока это мечты. Но, чудеса случаются. Только над ними нужно много работать. Мы работаем. И команда у нас dream team. А значит, всё получится.

Maria Podiapolskaya

Лучшая новость последнего времени - про юных музыкантов из Питера Диану (Наоко) и Александра, которые наконец-то позавчера вышли на свободу, и самое главное, - сумели уехать из России! Нет, правда, мы живем в такой стране, где посадить человека ни за что (за песни на улице) - это легче легкого; и я за них очень переживала, ведь запросто могли бы сломать ребятам жизнь... Но Левиафан немного разжал челюсти, и ребята этим воспользовались. Надеюсь, у них все будет хорошо - не сомневаюсь, что наши соотечественники за рубежом им помогут! И было бы здорово, если бы им дали визу талантов или что-то в этом духе - пусть они учатся, творят, развиваются! Скорее всего когда-нибудь именно им (их поколению) придется отстраивать заново эту страну под названием Россия...

Радостное настроение, впрочем, было омрачено тем, что в соцсетях Наоко нашли видео, на которых она исполняет песни Шамана и поет советские военные песни на официозных мероприятиях.

Кирилл Орлов

ФСБ подготовило нового агента влияния для "заброски" за пределы путинского пространства.

Главной героиней стала Наоко, она же Диана Логинова, ранее известная самоотверженными выступлениями на пропагандистских концертах, где исполняла песни Шамана.

На суде родственница Наоко выразила недоумение: "Вы учитываете песни иноагентов, а то, что она за Путина пела, игнорируете". Как говориться, сдала с потрохами!

Видимо теперь, новоиспечённая агентесса "русского мира" будет путешествовать по Европе вместе с Яшиным, Волковым, Певчих и еже с ними, исполнять куплеты Шамана, и продвигать инициативы вроде упрощения визового режима для "хороших" русских.

В ФСБ пока не комментируют новые задачи Наоко, однако ясно одно: новоиспечённая , агентесса "русского мира" теперь будет одновременно петь, лоббировать и демонстрировать, что политика может звучать в такт Шаману.

Daiva Kučinskaitė

Медуза удивляется, что преследование Наоко "неожиданно стало самым громким делом осени".

А по-моему, ничего неожиданного: такой выбор для глорификации среди всех других задержанных, очевидно, связан с нежным возрастом "наших мальчиков", отсутствием субъектности и собственных убеждений (то, что Гоблин называет "малолетними деб..ами").

Ребята готовы были исполнять хоть Нойза, хоть Шамана, вот только с фальшивыми завываниями на 9 мая в России конкуренция слишком высока

Ребята готовы были исполнять хоть Нойза, хоть Шамана. Вот только с фальшивыми завываниями на 9 мая в России конкуренция слишком высока. ну разве что "попробовали бы они это сделать в мечети" - то есть не в Петербурге, а в Киеве или Риге...

Katia Margolis

Полистайте фб хор.ру. Вы найдете десятки постов хор.ру про Наоко и гитариста, —как в свое время про концерт ивасей, где все очень дружно пели "мы не нули", чтобы всем последующим доказать затем обратное.

Но вы не найдете у этих антивоенных.ру в эмиграции ни одного кадра из пылающей Украины, где точно такие же музыканты, художники, режиссеры и кинокритики отдают жизнь, чтобы остановить зло, которое вы боитесь даже назвать по имени.

И у меня для вас, антивоенные, плохие новости: вы сконцентрированы на арестах музыкантов и на политзаключенных в РФ не из эмпатии и солидарности, как вам самим кажется, а из трусости: из страха и самозащиты.

Вы пытаетесь оправдываться через них, не платя их цену. Самоидентифицироваться теми, кто лучше и смелее, честнее вас, чтобы не заглядывать в зеркало.

Поэтому вы в эмиграции , в свободном мире, видите себя в этих молодых музыкантах, к слову сказать, не особо даже собиравшихся устраивать политические протесты (та же Наоко прекрасно пела патриотические песни на празднике СВО в 2023- в сети есть видео) , но не можете выдавить и ни слова об Украине и украинцах, где каждый кадр каждой новости это ежедневное j’accuse. Не говоря уж о поступках и донатах на ВСУ.

Вам проще и удобнее ассоциировать себя с юностью и невинностью в страдательном залоге. Называется проекция. Очень несложный психологический прием.

Подобные претензии, впрочем, сразу вызвали у другой части аудитории мощный отпор.

Андрей Десницкий

Насчёт Наоко.

Я в 1988 году был пару месяцев батальонным запевалой. И тоже пел не Монеточку, а вот это вот всë.

А в пионерлагерях участвовал в конкурсе строя и песни.

Можете разоблачать, белопальтовые.

Виктор Шендерович

Этот пост - не про то, пела ли Диана Логинова пропутинские песни и когда она их пела, а про сладостное чувство самоутверждения, которое овладевает (некоторыми) людьми при вести о чужом несовершенстве.

О, как мы это проходили всем нашим либеральным коллективом в случае с Алексеем Навальным! Он рос на наших глазах, на наших глазах становился образцом мужества, человеческого достоинства и безукоризненной интонации, а ему все тыкали в лицо грехи пятнадцатилетней давности (ближе не нашлось). Тысячи комментаторов, ничем и никогда не платившие за свои (гипотетические) убеждения, радостно делали публичную выволочку человеку, который каждый день вырастал из прошлого себя и годы напролёт платил собственной судьбой за свои убеждения - и заплатил за них в итоге мучительной смертью.

Но чужое нравственное превосходство невыносимо для маленькой души, и даже смерть Навального не остановила некоторых особо требовательных к чужой нравственной чистоте.

Певица Наоко - вовсе не Навальный, разумеется, но очевидная жестокость и несправедливость произошедшего с ней, естественным образом, вознесла ее на давно не виданную в Отечестве высоту многомиллионной симпатии и сочувствия. Но вот её отпустили, и тут же понеслось по трубам: ишь, согласилась уехать, молчит, не комментирует, тоже мне, героиня...

Нежданная радость: можно радостно гыкнуть в адрес девочки, внезапно ставшей символом нового протеста

А потом - такое счастье безгрешным - она, оказывается, пела песни Шамана! Она не белая и не пушистая, ату ее, вниз с её внезапной высоты! Какая нежданная радость: можно законно ухмыльнуться и радостно гыкнуть в адрес девочки, внезапно, ненадолго, ставшей символом нового протеста и возможности какой-то другой, человеческой, свободной жизни посреди этой казармы.

Полегчало, да?

А певице Наоко, меж тем, только восемнадцать лет. Я в её годы был членом комитета комсомола и любил Ленина. А ближе к своим тридцати - писал праздничный текст к семидесятилетию Великого октября...

Но жизнь "оказалась длинной", и дала мне шанс вырасти.

Чего и пожелаю прекрасной (и, кажется, умной) Диане Логиновой. Ей будет трудно, но я почему-то уверен, что она справится.

А безгрешным комментаторам эволюция не грозит.

Елена Перекати-Поле

С умилением читаю про то как вокалистку группы "Стоптайм" Наоко (та, которую месяц держали в тюрьме за песни иноагентов) теперь упрекают с другой, со "светлой" стороны.

За то что она пела песни не только иноагентов, но провластных исполнителей.

Читаю и думаю: да вы ж, светлоликие вы мои, такие же *баные нелюди, как и путинские. Один в один. Вам просто пистолетик не выдали, поэтому не такие опасные.

Евгения Шеина

То, что случилось с Наоко и "Стоптайм" - это дико грустная история. Пока они сидели в спецприемнике и почти не было надежды на освобождение, то и дело в ленте мелькало, какие они герои и молодцы. Ничего плохого писавшие не имели в виду, но мне хотелось им двинуть кувалдой по башке. Ломается жизнь молодых ребят, которые просто пели песни и нет, не собирались жизни класть на этот алтарь, никому, простите, не нужный.

Со Стоптайм получилась лажа, и мне непонятно и ужасно жаль, что раскрутившие их сми и блогеры не посыпают голову пеплом, а воспевают их храбрость - то, что кажется ханжеством ужасным и непониманием ситуации вообще. Я знаю, такие вирусные вещи катятся как снежный ком, его не остановить и не найти концов, но если бы я репостила Наоко и была популярной, мне было бы дико стыдно и я бы просила прощения у ребят, а не вот это все.

Слава богу, их отпустили и дали уехать. Но только представьте, что такое отъезд под давлением одним днем. Просто представьте. "Как хорошо, они молодцы" - опять. Ничего блять не хорошо. В тюрьме еще хуже, и слава богу, а эмиграция не катастрофа - но только если ты уезжаешь спокойно, осознанно, с вещами, и понимаешь куда и зачем. Диана здесь жила, училась музыке, неужели не понятно, что ее резкий отъезд из Питера - это боль, вне зависимости от того, как они потом обустроятся. И сообщество поможет, ребята талантливые, найдут себя. Но блин. Сейчас им ни разу не радостно и не хорошо в "свободной" и "благополучной" стране.

Кто-то умудрился обвинить ребят в том, что они "сдались" и не продолжили протест. Люди, вы вообще на какой планете? Не сравнивайте, пожалуйста, вашу спланированную эмиграцию и их побег - оставить здесь все, родителей, друзей, мечты и планы выступать.

Кто-то еще припомнил Наоко, что она девочкой пела какие-то ура-патриотические вещи. Ради бога, причем здесь это вообще? Они, мол, слились. Ну бля. У меня нет слов.

Удачи им всем обустроиться и продолжить заниматься музыкой. Хорошо, если вместо вокала им не придется полжизни махать тряпкой.

Я очень зла, и мне очень грустно. Такой отъезд - это чудовищно тяжело. Почему люди не понимают, у них что, проблемы с мозгами? Неужели протест, который ничего ни капли не может изменить, стоит жизни.

Как легко разбрасываться жизнями. Особенно не своими.

Наоко и ребятам огромной удачи, чтобы на новом месте им было хорошо.