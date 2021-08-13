Во имя патриотизма. Зарубежные мессенджеры под угрозой

В России предпринимается очередная попытка импортозамещения цифровых технологий. К 2022 году правительство планирует перевести госслужащих, преподавателей школ и университетов на российские мессенджеры, сервисы электронной почты и видеосвязи. Такие сроки содержатся в плане мероприятий госпрограммы "Создание дополнительных условий для развития отрасли информационных технологий". По данным "Коммерсанта", инициативу одобрила правительственная комиссия по цифровому развитию.

Эксперты полагают, что таким образом власть пытается демонстрировать конкурентоспособность России в области высоких технологий, но инициатива, скорее всего, обречена на провал: российские потребители будут выбирать то, что удобно им, а не навязано сверху.

Сообщается, что уже к концу 2021 года Минцифры подготовит нормативную базу для перевода госслужащих и бюджетников на государственную платформу "поддержки рабочих коммуникаций". Министерство образования и Минпросвещения к февралю 2022 года разработают рекомендации для преподавателей, по которым они смогут общаться с родителями, студентами и школьниками только через отечественные сервисы.



Глава юридической практики "Роскомсвободы", управляющий партнер Digital Rights Center Саркис Дарбинян считает, что юридических оснований для запрета пользоваться зарубежными мессенджерами у россиян пока нет, а заставить людей пользоваться их российскими аналогами будет сложно:

Любая попытка навязать людям использование каких-либо мессенджеров обречена на провал

– Мне кажется, любая попытка навязать людям использование каких-то мессенджеров помимо их воли обречена на провал. Как мы знаем, правительство уже предприняло немало подобных мер, в том числе приняло закон о предустановке российского ПО, где обязала устанавливать отечественные ICQ на все устройства, которые будут продаваться в России. Но вот эта последняя инициатива, естественно, никак не может заставить людей массово переходить из тех мессенджеров, к которым они привыкли, – Telegram, WhatsApp, Viber – на какие-то российские аналоги. На самом деле, никакого единого решения для этого быть не может, все-таки никто пока еще не собирается запрещать иностранные мессенджеры, об этом речи не идет, и у людей будет оставаться выбор. И я думаю, что нет никаких инструментов зазвать их в другие сервисы, для того чтобы люди полностью перешли с одной платформы на другую.

– А почему вообще возникла эта идея и почему она сейчас активно проталкивается через СМИ ?

Никаких разумных доводов, для чего это нужно, нет

– Я думаю, что там есть вполне конкретные производители программного обеспечения, которые постараются через эту инициативу пропихнуть свой сервис. Попытаются его монетизировать либо за счет пользователей, либо за счет продажи софта бюджетным и внебюджетным учреждениям. И здесь надо смотреть, чьи уши там торчат и кто будет бенефициаром этой инициативы. Потому что никаких других разумных доводов, зачем это необходимо школьникам, учителям и их родителям, абсолютно нет, – полагает Саркис Дарбинян.



Наиболее известный российский мессенджер на сегодня – это ICQ, или аська. Это бесплатная система мгновенного обмена текстовыми сообщениями для мобильных и других платформ с поддержкой голосовой и видеосвязи. Сначала ICQ принадлежала её разработчику, компании Mirabilis, в 1998 году она была продана американской компании AOL, а в апреле 2010 года – российскому инвестиционному фонду Digital Sky Technologies. После его реорганизации в сентябре 2010 года ICQ вошла в состав Mail.ru Group. В 2020 году компания приняла решение выпустить на основе мессенджера новую программу ICQ New. Для широкой публики она была представлена 6 апреля 2020 года. Тем не менее программа так и не смогла стать популярнее зарубежных мессенджеров WhatsApp, Viber и Skype.

Политолог Константин Калачев считает, что попытки перевести россиян на российские мессенджеры в массовом порядке обречены на провал, потому что пользователи выбирают то, что удобно именно им:

Мы должны демонстрировать свою конкурентоспособность в области технологий, это вопрос суверенитета и безопасности

– Я думаю, это делается в интересах всем известной аськи, ICQ, хотя могут быть и другие варианты. Есть и другие российские мессенджеры, но они не получили широкого распространения. Переход на российские мессенджеры убивает двух зайцев. С одной стороны, это создает спрос на ту же аську, ICQ, и это хорошо для ее владельцев. А с другой стороны, это, по мнению властей, решает проблему безопасности, ну, и это вроде как должно способствовать развитию российских технологий. То есть это вопрос в том числе и политический: мы должны демонстрировать свою конкурентоспособность в области IT-технологий, это вопрос суверенитета и безопасности. Российские госслужащие, по мнению властей, могут быть в зоне интересов иностранных спецслужб. Если принимать концепцию, что против России ведется гибридная война, а наши госслужащие обладают некими секретами, то лучше, конечно, перейти на российские мессенджеры. Кроме того, это очередной вклад в развитие патриотизма. Правда, эффект может быть обратным. Если российские мессенджеры окажутся менее удобными, чем, например, WhatsApp или Viber, возникнут проблемы. А потом, что касается российского и нероссийского – Telegram тоже ведь создавался как российский мессенджер, во всяком случае, его автор и владелец Павел Дуров на тот момент проживал в России. Мы помним, какие проблемы потом у него возникали, в том числе, и потому, что он не хотел тесно сотрудничать с органами госбезопасности. Видимо, остальные хотят и готовы. То есть это создание нового рынка: для кого-то – возможность подзаработать, а для кого-то – возможность отчитаться, что импортозамещение происходит и в части мессенджеров.

– А вы были бы готовы отказаться от зарубежных мессенджеров в пользу российского, если бы вы были госслужащим и вам поставили такое условие?

Если мы используем российский мессенджер как средство коммуникации, мы не можем общаться с людьми за рубежом

– Это же вопрос привычки и удобства. Я, например, практически не пользуюсь Telegram и Viber, меня вполне устраивает WhatsApp. Что там с ключами шифрования, защищен, не защищен – меня интересует постольку поскольку. Я не являюсь хранителем секретов и не делюсь в мессенджерах какой-то конфиденциальной информацией. В общем, если воспринимать российский мессенджер как средство коммуникации, мы сразу ставим себя в условия, когда мы не можем использовать его для общения с людьми за рубежом. У меня достаточно много знакомых за рубежом, с которыми мы общаемся через WhatsApp. Я много путешествую и заказываю через WhatsApp гостиницы. Даст ли мне эту возможность российский мессенджер? Боюсь, что нет. Поэтому нет, лично я не готов. У меня, как и у многих других, когда-то была аська. Но с учетом глобализации, с учетом количества контактов, с учетом стремления к открытости мне неудобен российский мессенджер. А кому-то, кто не имеет загранпаспорта, никуда не собирается выезжать, не имеет знакомых за границей, и в принципе, кто ограничен в своем круге общения, более того, кто не имеет большого опыта использования других мессенджеров, российский мессенджер может зайти. Проблема только в том, что все, что навязывается, как правило, не пользуется популярностью. Популярностью пользуется то, что удобно, а уж российское оно или нет – роли не играет, – уверен политолог Константин Калачев.



В марте использование Zoom, Skype, WhatsApp и других зарубежных приложений ограничили в государственной корпорации "Ростех". Там уточнили, что приложения запрещено устанавливать на корпоративные ноутбуки и компьютеры, а взамен предлагается пользоваться отечественными аналогами, в том числе собственными разработками корпорации.