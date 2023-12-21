МВД России объявило в розыск Марию Певчих и ведущего Дмитрия Низовцева

МВД России объявило в розыск председателя совета директоров международного Фонда борьбы с коррупцией Марию Певчих и ведущего запущенного ФБК ютуб-канала "Популярная политика" Дмитрия Низовцева. На карточки в разыскной базе обратила внимание "Медиазона".

В публичной базе МВД не указывается, по какому обвинению разыскиваются люди. В августе 2022 года стало известно, что ведущие программы "Популярная политика" стали подозреваемыми по уголовным делам о распространении фейков про российскую армию и оправдании терроризма.

Певчих и Низовцев не живут в России. Они внесены в стране в реестр так называемых иностранных агентов. Созданный в России Фонд борьбы с коррупцией объявляет властями экстремистской организацией, его основатель Алексей Навальный в августе был приговорён Мосгорсудом к 19 годам колонии по делу об экстремизме.

Сторонники фонда и международные правозащитные организации не сомневаются, что преследование вызвано исключительно политическими причинами.