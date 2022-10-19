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МВД: с начала войны возбудили около 4,5 тысяч дел о дискредитации армии

Антивоенная листовка в Москве

После вторжения России в Украину на россиян возбудили более ста уголовных и около 4,5 тысяч административных дел по статьям о распространении недостоверной информации о российской армии. Об этом заявил глава МВД России Владимир Колокольцев.

По данным "Медиазоны", наиболее активно дела о дискредитации российских войск возбуждали сразу после добавления соответствующей статьи в административный кодекс в марте 2022 года. К июню активность снизилась до ста дел в неделю, однако после объявления мобилизации россиян на войну в Украине произошёл всплеск.

Дискредитацией российские суды признают сообщения о войне в Украине, которую Кремль называет "спецоперацией". По статье о дискредитации армии предусмотрен штраф до 50 тысяч рублей. За повторную дискредитацию грозит уголовное дело с наказанием до пяти лет колонии.

Количество уголовных дел о распространении фейков о российской армии к сентябрю 2022 года достигло ста, сообщил глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков. По его сведениям, каждый третий обвиняемый уехал из России – их объявляют в розыск и арестовывают имущество, ещё 28 человек содержатся под стражей.

Фейками российские власти называют любую информацию, отличную от версии Минобороны России. По уголовной статье о фейках грозит до 15 лет лишения свободы.

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