МВФ лишил талибов помощи в размере 400 млн долларов

Международный валютный фонд приостановил оказание помощи Афганистану, контроль над которым захватил "Талибан" (террористическое движение, запрещено в России). "Как и всегда, МВФ руководствуется мнением международного сообщества. В настоящее время в международном сообществе отсутствует ясность относительно признания правительства в Афганистане, вследствие чего страна не может иметь доступа к специальным правам заимствования или другим ресурсам МВФ", – говорится в заявлении директора департамента коммуникаций фонда Джерри Райса.

18 августа газета The New York Times писала со ссылкой на представителя американского Минфина, что администрация президента США Джо Байдена пытается заблокировать "Талибану" доступ к 400 млн долларов. МВФ должен был перечислить их Афганистану на следующей неделе. Источник издания сообщил, что фонд следит за реакцией участников, чтобы определить их отношение к талибам.

В начале августа МВФ одобрил выделение рекордных $650 млрд на восстановление мировой экономики после пандемии коронавируса. Решение о распределении специальных прав заимствования должно вступить в силу 23 августа, средства будут переведены странам – членам фонда пропорционально квотам. Доля Афганистана составила около 460 млн долларов, из них страна пока получила 52 млн долларов.

Также будет приостановлена кредитная программа МВФ в размере 370 млн долларов, направленная на стимулирование экономики Афганистана во время кризиса, связанного с пандемией коронавируса. По словам бежавшего за границу главы афганского центрального банка Аджмала Ахмади, валютные резервы центрального банка Афганистана составляют около девяти миллиардов долларов, однако большая часть денег находится за пределами республики. Только в центральном банке Соединенных Штатов хранятся 7 млрд долларов.

18 августа газета The Wall Street Journal сообщила, что США отменили массовые поставки долларов в Афганистан, для того чтобы они не попали в руки талибам. По словам источников издания, решение было принято еще на прошлой неделе, перед тем как боевики вошли в Кабул.

"Талибан" заявил об установлении контроля над всей территорией Афганистана 15 августа. После взятия без боя Кабула талибы объявили об окончании войны, лидеры движения заявляли, что намерены воссоздать Исламский эмират Афганистан.

Американская разведка в своих оценках не предвидела столь стремительного развала афганских вооруженных сил, и теперь США имеют ограниченные возможности для оказания помощи союзникам, оставшимся в Кабуле. "Я не знаю ни одного доклада, в котором предсказывалось бы, что силы безопасности численностью 300 тысяч человек испарятся за 11 дней", – заявил глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли на совместной пресс-конференции с министром обороны США Ллойдом Остином.

Отвечая на вопрос, что могут сделать США, чтобы помочь тысячам союзников из афганских граждан, которые хотят эвакуироваться, но не могут попасть в аэропорт из-за блокпостов и угроз "Талибана", Остин дал понять, что США главным образом полагаются на переговоры с группировкой боевиков о том, чтобы пропустить людей с нужными документами.

Американские войска могут остаться в Афганистане и после 31 августа, если это будет необходимо для эвакуации из страны граждан США. Об этом в интервью ABC заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден. Ранее он называл эту дату конечным сроком вывода войск. По словам президента, сейчас в Афганистане остаются около 10–15 тысяч американцев, которых необходимо эвакуировать. США также рассчитывают вывезти союзников – до 65 тысяч афганцев.