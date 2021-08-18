Очевидцы сообщили о стрельбе по участникам протеста в Джелалабаде

Талибы (движение "Талибан" признано в России террористическим и запрещено) убили как минимум троих человек и ранили более десятка в ходе акции против власти талибов в Афганистане. Это произошло в среду в городе Джелалабад, в 150 километрах от столицы, сообщает Reuters со ссылкой на трёх очевидцев, включая бывшего сотрудника полиции.

По информации агентства, талибы открыли огонь по демонстрантам, которые скандировали лозунги против них и пытались установить национальный флаг Афганистана на городской площади. На видеокадрах, размещенных в соцсетях, заметно, как талибы бьют людей дубинками, пытаясь разогнать толпу. Репортер местного информ агентства рассказал AP, что он и телеоператор были также избиты талибами, когда освещали акцию и начавшиеся беспорядки.

В окрестностях Кабула неспокойная обстановка при подъездах к международному аэропорту, где талибы отгоняют предупредительными выстрелами жителей, пытающихся попасть на его территорию, передаёт CNN.

Эти сообщения противоречат прежним утверждениям движения "Талибан" о том, что оно не будет мстить врагам, а также проявит уважение к правам человека и женщин, в частности, в рамках исламского закона. Как отмечает AP, после того, что произошло в Джелалабаде, оппоненты талибов лишь укрепятся в своём скептическом отношении к их обещаниям.

В настоящее время практически весь Афганистан оказался под контролем "Талибана". Единственный регион, власти которого по-прежнему отказываются подчиниться новому режиму – это Панджшерская долина к северу от Кабула. В 2001 году эта провинция стала оплотом сил Северного Альянса, который стал союзником США в борьбе против движения "Талибан".

Тысячи афганцев, многие из которых оказывали помощь силам безопасности под командованием США, отчаянно пытаются выбраться из страны. Один из западных чиновников рассказал Reuters, что только за последние сутки из Афганистана были эвакуированы порядка пяти тысяч человек – дипломатов, сотрудников службы безопасности, гуманитарных работников и рядовых афганцев. По словам собеседника агентства, вывоз людей военными самолётами из аэропорта Кабула, который контролируют военные США и их союзники, продолжится в круглосуточном режиме.

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