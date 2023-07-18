Следователь в материалах по делу Навального упомянул Уоррена Баффета

В материалах уголовного дела об экстремизме в отношении Алексея Навального обнаружилось имя одного из богатейших людей мира – американского инвестора Уоррена Баффета.

В соцсетях оппозиционера опубликована фотокопия cправки следователя. В ней говорится, что на криптокошелёк Фонда борьбы с коррупцией были сделаны несколько платежей с кошелька, с которого однажды делался платёж Уоррену Баффету.

Следователь выяснил, что кошелёк принадлежит создателю криптовалюты Tron Джастину Сану. Несколько лет назад он участвовал в ужине с Баффетом, заплатив на аукционе за право встречи с инвестором четыре с половиной миллиона долларов.

Журналист Андрей Захаров обращает внимание, что кошелек, с которого делались переводы, не принадлежит Сану. Владельцем является обычный криптоэнтузиаст, который после ужина Сана с Баффетом отправил инвестору пожертвование в рамках флешмоба. Журналист написал в телеграме, что следователи "даже не в состоянии прочитать открытую информацию".

"Доказательством преступного характера деятельности Навального Алексея Анатольевича также является его установленная связь с американским миллиардером Уорреном Баффетом и использование экстремистских лозунгов в адресах Bitcoin-кошельков", — говорится в сообщении Навального.

В начале июля оппозиционер сообщал, что к его делу об экстремизме приобщили текст рэп-певца Моргенштерна. В ней есть слова "Лёха молодец! Время молодой эпохи – в моём бюллетене Лёха!".

Алексей Навальный отбывает девятилетний срок в колонии строгого режима по обвинению в мошенничестве. Он сам, российские правозащитники и международное сообщество считают его преследование политическим. "Фонд борьбы с коррупцией", созданный Навальным, объявлен в России экстремистской организацией и запрещён.

19 июня начался новый судебный процесс над Навальным. Обвинения против политика выдвинуты по семи статьям Уголовного кодекса. Самая тяжёлая из этих статей – о создании экстремистского сообщества. Другие статьи – призывы к экстремизму, создание НКО, посягающей на права граждан, финансирование экстремизма, вовлечение несовершеннолетних в совершение опасных действий и реабилитация нацизма. В отдельное производство выделен эпизод по статье о терроризме.

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