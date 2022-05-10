На 89-м году жизни скончался первый президент Украины Леонид Кравчук

Умер первый президент Украины Леонид Кравчук. Об этом 10 мая сообщило агентство "Украинские новости" со ссылкой на семью политика.

Позднее во вторник информацию подтвердили некоторые украинские политики, в частности, о смерти написала в Telegram-канале народный депутат Ирина Геращенко.

Леониду Кравчуку было 88 лет. Как отмечается, он скончался после продолжительной болезни.

В конце июня прошлого года экс-президент перенес операцию на сердце, которая прошла тяжело. Политик долгое время находился в коме. Позднее он проходил реабилитацию в клинике в Мюнхене. В мае 2017 года Кравчуку проводили стентирование сосудов, отмечает ТАСС.

Леонид Кравчук занимал пост президента с 1991 по 1994 год. В качестве главы государства он наряду с лидерами России и Беларуси, Борисом Ельциным и Станиславом Шушкевичем, подписывал "Беловежские соглашения", которые положили конец существования СССР. Первый руководитель независимой Беларуси Шушкевич скончался несколько дней назад, в ночь на 4 мая.

С июля 2020 года Леонид Кравчук возглавлял украинскую делегацию в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины.