На Алтае задержан журналист "Проекта" за съёмку с дрона 

В республике Алтай полиция задержала журналиста издания "Проект" Пётра Маняхина за то, что он вёл съемку с дрона. Об этом он успел сообщить по телефону друзьям перед тем, как перестал выходить на связь, сообщает "Медиазона".

Инцидент произошел в селе Онгудай на следующий день после того, как российская Генпрокуратура объявила "Проект" "нежелательной организацией", а Минюст внёс 8 журналистов из России в список "СМИ-иностранных агентов". В их числе – главный редактор Роман Баданин, а также его коллеги Ольга Чуракова, Юлия Лукьянова и Мария Железнова. В пятницу Новосибирске прошли пикеты в их поддержку. Собравшиеся заявили о фактическом уничтожении журналистской профессии в России.

В реестр "иноагентов" были включены и журналисты, не работающие в "Проекте" – Максим Гликин и Юлия Ярош из "Открытых медиа" Михаила Ходорковского, а также сотрудница "Радио Свобода" Елизавета Маетная.

Прокуроры посчитали, что деятельность "Проекта" "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации".

Баданин в своём фейсбуке заявил, что решение властей – это признание значимости "Проекта". В беседе с Би-би-си Ярош назвала происходящее клеймом, запугиванием и ограничением при дальнейшем трудоустройстве.

Коллектив "Проекта" уже сообщил о ликвидации зарегистрированной в США компании Project Media. Команда издания пообещала продолжить работу, однако не стала уточнять, в какой форме будет организована их дальнейшая деятельность.