На Алтае задержан журналист "Проекта" за съёмку с дрона 

В республике Алтай полиция задержала журналиста издания "Проект" Пётра Маняхина за то, что он вёл съемку с дрона. Об этом он успел сообщить по телефону друзьям перед тем, как перестал выходить на связь, сообщает "Медиазона".
Инцидент произошел в селе Онгудай на следующий день после того, как российская Генпрокуратура объявила "Проект" "нежелательной организацией", а Минюст внёс 8 журналистов из России в список "СМИ-иностранных агентов". В их числе – главный редактор Роман Баданин, а также его коллеги Ольга Чуракова, Юлия Лукьянова и Мария Железнова. В пятницу Новосибирске прошли пикеты в их поддержку. Собравшиеся заявили о фактическом уничтожении журналистской профессии в России.
В реестр "иноагентов" были включены и журналисты, не работающие в "Проекте" – Максим Гликин и Юлия Ярош из "Открытых медиа" Михаила Ходорковского, а также сотрудница "Радио Свобода" Елизавета Маетная.
Прокуроры посчитали, что деятельность "Проекта" "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации".
Баданин в своём фейсбуке заявил, что решение властей – это признание значимости "Проекта". В беседе с Би-би-си Ярош назвала происходящее клеймом, запугиванием и ограничением при дальнейшем трудоустройстве.
Коллектив "Проекта" уже сообщил о ликвидации зарегистрированной в США компании Project Media. Команда издания пообещала продолжить работу, однако не стала уточнять, в какой форме будет организована их дальнейшая деятельность.
- "Проект" – российское интернет-издание, созданное в 2018 году журналистом Романом Баданиным. Специализируется на расследовательской журналистике.
- "Открытые медиа" – издание, созданное в 2017 году при поддержке Михаила Ходорковского. В конце июня издание опубликовало расследование о бизнес-связях дочери министра обороны России Сергея Шойгу, недавно возглавившего федеральный список партии "Единая Россия" на предстоящих в сентябре выборах в Госдуму. Родственники Шойгу "организовали многомиллиардный бизнес с помощью российского бюджета и связей министра", а выручка компаний, связанных с семьёй министра обороны, по данным "Открытых медиа", за прошлый год достигла 3 млрд рублей.
- В список СМИ – "иностранных агентов" в настоящее время включены 28 физических лиц и редакций, среди них – 10 русскоязычных проектов медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода и четверо сотрудничающих с Русской службой РС журналистов. РСЕ/РС считает законодательство о СМИ – "иностранных агентах" репрессивным и оспаривает правомерность его применения в российских судах и Европейском суде по правам человека.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.