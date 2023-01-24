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Футбольного блогера Савина обвинили в дискредитации армии

Евгений Савин

Против российского спортивного блогера, бывшего футболиста Евгения Савина возбудили административное дело по статье о дискредитации российской армии.

"Редкий случай, когда горжусь собой", – прокомментировал ситуацию Савин.

Что именно вменяют Савину, неизвестно. После вторжения России в Украину Савин снял и опубликовал на своём ютьюб-канале антивоенный фильм. В нём украинские футболисты рассказывают о пережитом с начала российского вторжения. В описании к видео есть фраза: "Война, которую начала Россия, изменила судьбы каждого украинца". Фильм посмотрели более 1,5 миллиона раз.

После публикации видео футбольному клубу, который принадлежит Савину, запретили тренировки на стадионе в Красногорске. Кроме того, от финансирования клуба отказались почти все спонсоры – сообщалось, что Савин продал свою квартиру, чтобы финансово поддержать команду.

В мае 38-летний Савин уехал из России и зарегистрировал свою команду на Кипре.

В августе депутат Госдумы от "Единой России" Роман Терюшков направил в полицию "информационные материалы" Савина, которые якобы дискредитируют российскую армию и содержат про неё фейки. МВД передало их в московский Следственный комитет, который должен был принять решение о возбуждении дела.

  • За свою футбольную карьеру с 2000 по 2015 годы Евгений Савин провёл в российском чемпионате более двухсот игр, забив более 50 голов. Он также провёл несколько матчей за молодёжную и олимпийские сборные России.
  • После завершения спортивной карьеры Савин стал телеведущим – вёл программу "Культ тура" вместе с Юрием Дудём и Сергеем Шнуровым, комментировал футбольные матчи на телеканале "Матч ТВ". С августа 2018 года ведёт собственный ютьюб-канал о футболе, на который подписаны свыше одного миллиона человек.
  • В конце 2021 года Евгений Савин создал собственный футбольный клуб "Красава".
  • Административная статья о дискредитации российской армии появилась вскоре после её вторжения в Украину. Дискредитацией в России считается, например, употребление слова "война", а не "специальная военная операция" по отношению к войне в Украине.
  • Статья предусматривает штраф до 50 тысяч рублей, за повторное её нарушение грозит уголовное дело с наказанием до пяти лет колонии. По данным "Медиазоны", к середине декабря по статье о дискредитации было заведено более 5,5 тысяч дел.

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