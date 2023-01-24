Футбольного блогера Савина обвинили в дискредитации армии

Против российского спортивного блогера, бывшего футболиста Евгения Савина возбудили административное дело по статье о дискредитации российской армии.

"Редкий случай, когда горжусь собой", – прокомментировал ситуацию Савин.

Что именно вменяют Савину, неизвестно. После вторжения России в Украину Савин снял и опубликовал на своём ютьюб-канале антивоенный фильм. В нём украинские футболисты рассказывают о пережитом с начала российского вторжения. В описании к видео есть фраза: "Война, которую начала Россия, изменила судьбы каждого украинца". Фильм посмотрели более 1,5 миллиона раз.

После публикации видео футбольному клубу, который принадлежит Савину, запретили тренировки на стадионе в Красногорске. Кроме того, от финансирования клуба отказались почти все спонсоры – сообщалось, что Савин продал свою квартиру, чтобы финансово поддержать команду.

В мае 38-летний Савин уехал из России и зарегистрировал свою команду на Кипре.

В августе депутат Госдумы от "Единой России" Роман Терюшков направил в полицию "информационные материалы" Савина, которые якобы дискредитируют российскую армию и содержат про неё фейки. МВД передало их в московский Следственный комитет, который должен был принять решение о возбуждении дела.