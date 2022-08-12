На дагестанцев, отказавшихся воевать в Украине, оказывают давление

Военнослужащие-контрактники из Дагестана, которые отказываются участвовать в военных действиях в Украине, испытывают незаконное давление. Как сообщает "Кавказ.Реалии", "отказников" помещают на гауптвахту, ставят в военные билеты штамп "склонен к предательству", лишают единовременных выплат и угрожают им трибуналом.

Речь идет о военнослужащих, подписавших контракт с российской армией еще до начала военного вторжения России в Украину и не согласных ехать в Украину воевать.

Издание "Верстка" опубликовало интервью с несколькими дагестанскими контрактниками, отказавшимися от "командировок" в Украину. Так, один из них вернулся из-под Мариуполя и вместе с сослуживцами написал заявление на увольнение с военной службы, однако руководство части заподозрило их в дезертирстве и поместило под стражу на гауптвахту, где они провели несколько дней. Тем самым командование нарушило закон - на гауптвахту можно помещать только после решения суда.

Контрактнику из той же части поставили в документы печать "Склонен к предательству, лжи и обману", когда он отказался от командировки в Украину - до этого он провел несколько месяцев в Сирии.

Еще один военнослужащий той же части провел в Донецкой области около месяца. Когда он решил вернуться домой, по его словам, ему угрожали трибуналом, но в результате лишь лишили единовременных выплат, уволив за нарушение условий контракта.

За первые три месяца с начала войны в Махачкалинский военный гарнизонный суд поступило столько же дел о самовольном оставлении части контрактниками, сколько за весь 2021 год.

По данным Кавказ.Реалии в Украине погибло не менее 258 уроженцев Дагестана. Это те, чью гибель редакции удалось подтвердить. Так как о потерях российской армии не сообщается официально, реальное число убитых может быть гораздо больше. Это почти в два раза больше, чем число погибших в афганской войне – там за десять лет были убиты 127 выходцев из республики. Или для сравнения: за целый год в дагестанских ДТП погибло 312 человек.

Кавказ.Реалии писал, что солдаты из регионов Юга и Северного Кавказа все чаще отказываются воевать в Украине и возвращаются домой – в России их за это, как правило, увольняют из- за "неспособности к боевой службе". В такую ситуацию, к примеру, попали 115 сотрудников Росгвардии из Кабардино-Балкарии, 50 контрактников из Владикавказа и сотрудники роты ОМОН "Пластун" в Краснодарском крае. Еще около 300 военных российской базы в самопровозглашенной Южной Осетии смогли избежать наказания за самовольное возвращение из Украины.

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