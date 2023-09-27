На двух петербурженок завели уголовные дела о недоносительстве

На двух жительниц Санкт-Петербурга завели уголовные дела по статье о несообщении о преступлении – поджоге военкомата, который, как считает следствие, планировал совершить их друг, медбрат местной больницы. Об этом пишут "Осторожно, новости" и 47news.

По данным следствия, в сентябре 2022 года житель города Максим Асриян поделился с 26-летней Татьяной и 28-летней Анной недовольством российской политикой и частичной мобилизацией, а потом рассказал, что планирует поджечь военкомат в знак протеста. Утверждается, что они купили ему по бутылке для розжига.

Асрияна задержали в октябре 2022 года в аэропорту Пулково. Его обвинили в покушении на теракт и отправили в СИЗО – под арестом он находится до сих пор. Асриян признал вину. По информации Север.Реалии, он заявил, что действительно хотел поджечь военкомат, но "отказался от реализации идеи, опасаясь, что может причинить вред здоровью гражданам и сотрудникам военкомата".

Подозреваемых в недоносительстве девушек допросили и отпустили по подписку о невыезде. По вменяемой статье им грозит штраф в сто тысяч рублей, либо год принудительных работ, либо год лишения свободы.