На двух участках в Шебекинском районе Путин получил 100% голосов

На двух участках в Шебекинском районе Белгородской области Владимир Путин получил 100% голосов на выборах президента России. Район регулярно подвергается обстрелам в ответ на российское вторжение в Украину, приказ о начале которого отдал Путин.

Речь идёт об участках № 1128 и № 1130. На обоих – 100% явка к 15:00 первого дня голосования: за семь часов там проголосовали три тысячи и две с половиной тысячи избирателей соответственно. Обе участковые комиссии получили ровно столько бюллетеней, сколько нужно было избирателям.

Проверить, где находятся эти участки, сейчас нельзя, так как белгородский избирком скрыл сведения об участковых комиссиях по соображениям безопасности. Однако редактор "Вечерних ведомостей" Владислав Постников выяснил, что один из участков находится в маленьком селе с численностью 124 человека. Второй находится в доме престарелых в городе Шебекино, в 2018 году там проголосовали около двухсот человек, выяснило Радио Свобода. Следовательно, остальные тысячи к участкам были приписаны.

Эксперты предполагают что это могли быть военные, или же простая рисовка, которую вычислили на многих других участках по всей России.

По данным ЦИК России, в Белгородской области, которая ежедневно подвергается обстрелам, за Путина проголосовали 90,7% избирателей. Стопроцентный результат он показал на шести избирательных участках региона, включая два шебекинских.

Всего, по данным ЦИК России, Путин получил больше 76 миллионов голосов россиян, или 87,3% от общего числа. Электоральные эксперты, опираясь на математический анализ, считают, что 22 миллиона из них вброшены.