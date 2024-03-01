На экс-координатора "Голоса" завели дело о нарушении "иноагентства"

Против активиста из Кемеровской области Сергея Пискунова возбудили уголовное дело по статье о нарушении порядка деятельности "иноагента". Об этом пишет телеграм-канал "Кузбасс без экстремизма", связанный с правоохранительными органами.

Российские власти объявили Пискунова – тогда местного координатора движения наблюдателей "Голос" – иностранным агентом в сентябре 2021 года. В 2023 году Пискунова дважды оштрафовали: за несдачу "иноагентского" отчёта и за отсутствие маркировки на публикациях. Два административных нарушения ведут к возбуждению уголовного дела.

В феврале 2024 года Пискунова отправили на два месяца в СИЗО по статье о развратных действиях: по версии следствия, он вступил в интимную переписку с несовершеннолетней. Незадолго до ареста Пискунова задержали на акции с возложением цветов и требованием вернуть мобилизованных домой. Тогда же в квартире активиста провели обыск, но самого его отпустили. Спустя два дня Пискунова задержали на границе с Казахстаном и арестовали.

В "Яблоке" заявили, что незадолго до ареста Пискунов подал уведомление о пикете против хода президентской кампании – ему вручили предостережение о недопустимости проведения публичных мероприятий. Тогда же в партии отметили, что накануне представители правоохранительных органов угрожали Пискунову и обещали ему "регулярные встречи".