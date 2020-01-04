Мясное похмелье. Эфир в 18:05

Экологи бьют тревогу: потребление мяса и животного белка, выросшие за последние десятилетия вдвое, угрожает существованию планеты. Животноводство вносит решающий вклад в глобальное потепление, повышая выбросы метана и сокращая площадь лесов ради расширения сельхозугодий. Может ли человечество ограничить потребление животного белка? Когда пройдет пик потребления мяса?

Гости в студии: Ирина Новожилова, президент Центра защиты прав животных "Вита", и Константин Сабинин, руководитель проектов центра защиты прав животных «Вита». Эфир в 18:05.