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Археология. Будущее

Мясное похмелье. Эфир в 18:05

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Зоозащитники Ирина Новожилова и Константин Сабинин: когда пройдет пик потребления мяса?

Экологи бьют тревогу: потребление мяса и животного белка, выросшие за последние десятилетия вдвое, угрожает существованию планеты. Животноводство вносит решающий вклад в глобальное потепление, повышая выбросы метана и сокращая площадь лесов ради расширения сельхозугодий. Может ли человечество ограничить потребление животного белка? Когда пройдет пик потребления мяса?

Гости в студии: Ирина Новожилова, президент Центра защиты прав животных "Вита", и Константин Сабинин, руководитель проектов центра защиты прав животных «Вита». Эфир в 18:05.

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