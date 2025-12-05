Ссылки для упрощенного доступа

На "Госуслуги" с мобильных устройств больше нельзя зайти с помощью СМС

Министерство цифрового развития, связи и коммуникаций (Минцифры) России сообщило о постепенной отмене возможности входа на портал "Госуслуги" при помощи СМС-кода.

Как сообщили в ведомстве газете "Коммерсант", решение принято "из-за растущено числа случаев мошенничества, когда пользователи "Госуслуг" непреднамеренно передают СМС-коды для входа на портал". Решение пока касается только входа на "Госуслуги" через мобильные устройства. В десктопной версии подтверждение входа с помощью СМС пока будет работать, однако из сообщения Минцифры следует, что через какое-то время от него тоже откажутся.

На "Госуслуги", таким образом, теперь можно зайти только через российский мессенджер МАХ, который активно продвигают российские власти, с помощью одноразового кода из специального приложения или по биометрии.

Утром в пятницу пользователи начали жаловаться на невозможность зайти на "Госуслуги" при помощи СМС. Разъяснение Минцифры последовало вечером.

Борьбой с онлайн-мошенничеством и другими правонарушениями власти, в частности Роскомнадзор, в последние дни объяснили ряд новых ограничений, в частности на работу мессенджера SnapChat, приложения для видеосвязи FaceTime и игровой платформы Roblox.

"Госуслуги" - официальный портал для связи граждан России с государственными органами. В частности, после принятия соответствующих поправок через этот портал гражданам рассылаются электронные повестки в военкоматы.

