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На границе Ирана с Афганистаном произошла перестрелка с талибами

Иллюстративное фото

На участке государственной границы между Ираном и Афганистаном в среду произошли столкновения между бойцами движения "Талибан" (признано в России террористической организацией и запрещено) и иранскими пограничниками.

"Стычки закончились после вмешательства и переговоров при участии служб безопасности, сейчас обстановку в регионе можно назвать спокойной", - говорится в сообщении иранского государственного информагентства IRNA.

На непроверенных видеозаписях, которые распространило афганское новостное агентство Aamaj, иранские пограничники и талибы ведут перестрелку у защитных заграждений. Отмечается, что события происходили на участке вблизи афганской провинции Нимроз. Один из источников рассказал Радио Свободная Европа/Радио Свобода, что иранцы, среди прочего, применяли артиллерию.

Иранское агентство Tasnim со ссылкой на своей неназванный источник опровергло ранее появившиеся сообщения, что талибы захватили иранские блокпосты, назвав информацию ложной.

О возможных потерях в результате боестолкновения не говорится.

Иранская сторона утверждает, что причиной конфликта стало недопонимание со стороны талибов, связанное с линией границы.

Как отмечает Tasnim, иранцы возвели в приграничном районе заграждения, расположив их в нескольких метрах от официальной линии, на своей территории, в рамках мер против контрабандистов. 1 декабря, когда несколько сельхозработников перешли эти заграждения, оставаясь на иранском участке, талибы из-за незнания ситуации приняли их за нарушителей границы.

Талибы вернулись к власти в Афганистане в августе нынешнего года. Их режим официально не признало ни одно государство.

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