На Камчатке оштрафовали задержанную на уроке учительницу

Суд в Камчатском крае оштрафовал учительницу Василю Вершинину на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации армии и на две тысячи – по статье о неповиновении полиции. Об этом сообщают Сибирь.Реалии со ссылкой на адвоката Вершининой.

Вершинину задержали во время урока в сентябре. Двое суток её продержали в спецприёмнике, а потом оштрафовали за то, что она пыталась закончить урок, когда её задерживали.

Один из полицейских заявил, что Вершинина "применила к нему силу", из-за чего на его руках остались царапины. Вершинина подала ответное заявление о применении насилия со стороны полицейского. По её словам, во время задержания он подталкивал её к другим сотрудникам, которые не представились, а когда увидел у неё в руках телефон – набросился. Другой сотрудник в это время выворачивал ей руку, рассказала Вершинина. В полиции заявили, что "состава преступления нет".

Дискредитацией армии суд счёл фразу учительницы "Наша страна будет объявлена преступницей". Где она была произнесена, не уточняется. Защита намерена обжаловать решение суда.

После случившегося у Вершининой забрали классное руководство, но по просьбе учеников и их родителей увольнять не стали. Помимо работы в школе Вершинина вела блог во "ВКонтакте". В нём она, в частности, призывала к отставке правительства Камчатского края, публиковала видео о нечестных выборах и ролики о том, что миром управляют "сатанисты и фашисты".