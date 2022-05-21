На Камчатке против главы местного "Яблока" возбудили уголовное дело

На Камчатке против журналиста и политика Владимира Ефимова возбудили уголовное дело по статье о дискредитации Вооруженных сил России и поместили в изолятор временного содержания.

Ранее Ефимова неоднократно штрафовали по указанной статье за публикации в соцсетях, отмечает сайт Сибирь.Реалии.

Пресс-служба регионального МВД сообщила в субботу, что дело завели против жителя Петропавловска-Камчатского 1954 года рождения. У него провели обыск, изъяли ноутбук, два системных блока, пять мобильных телефонов, сим-карты, накопители информации и другие предметы.

Кроме того, как утверждают в полиции, во время обыска подозреваемый добровольно выдал два газовых пистолета и пять патронов, которые хранились у него незаконного. Его задержали и поместили в изолятор до решения суда.

По данным информагентства "Кам 24", речь идет о журналисте и главе краевого отделения партии "Яблоко" Владимире Ефимове. Преследовать его начали в конце марта. 23 числа Ефимова задержали по обвинению в демонстрации нацистской символики. Сам политик сообщил коллегам, что не публиковал никаких символов нацизма. Его продержали в изоляторе двое суток.

Владимир Ефимов долгое время работал главным редактором телекомпании ТВК, сейчас помимо руководства краевым отделением партии "Яблоко" он является председателем общественного совета по развитию гражданского общества при региональном правительстве. В 2020 году Ефимов был удостоен награды "Журналистская слава Камчатки".