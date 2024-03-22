На Камчатке участник войны в Украине взял женщину в заложницы

В Петропавловске-Камчатском участник войны в Украине удерживал местную жительницу в заложницах и угрожал ей убийством. Об этом пишут телеграм-каналы "База" и "Осторожно, новости".

По сведениям "Базы", подозреваемый в течение нескольких часов водил женщину по своей квартире, приставив к её горлу нож, и отказывался отпускать. Очевидцы услышали крики и вызвали полицию. На переговоры подозреваемый долго не шёл.

Полиция стала готовить штурм. Двор перекрыли, освобождать женщину решили через балкон. Позже полицейские уговорили мужчину отпустить заложницу, сообщают "Осторожно, новости". Её спустили с помощью лестницы. Подозреваемый задержан.

По данным "Базы", подозреваемый – 32-летний петропавловец Никита Ш. В начале марта он вернулся с фронта после ранения. Ранее Никита Ш. был судим по статье о причинении тяжкого вреда здоровью.

Сообщения о том, что участники российского вторжения в Украину, возвращаясь домой, совершают убийства и изнасилования, появляются регулярно. Ещё в начале войны социологи предупреждали о росте насилия в России по мере того, как военные будут возвращаться с фронта.