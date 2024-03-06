Суд в Челябинске оштрафовал на 5 тысяч рублей участника войны в Украине в составе ЧВК "Вагнер", признав его виновным в избиении женщины, повлекшим за собой вред здоровью средней тяжести.

Как сообщает издание 74.ru, военный напал на свою бывшую жену, с которой он уже два года как был в разводе, однако ревновал её к новому партнёру. После избиения женщину госпитализировали, у неё были раздроблены кости на лице. В результате жертве нападения пришлось сделать операцию, заменив сломанные кости титановой пластиной.

Обвиняемому в избиении грозило до трёх лет лишения свободы, однако он предоставил суду медали "За взятие Бахмута", документы об участии в боевых действиях, и в результате был освобождён от уголовной отвественности, отделавшись штрафом.

Накануне в Челябинске вернувшийся с войны в Украине российский военнослужащий Никита Сидоров убил бывшую жену в присутствии трёхлетнего сына.