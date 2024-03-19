В Санкт-Петербурге вернувшийся с войны устроил стрельбу в ресторане

В Санкт-Петербурге вернувшийся с войны местный житель Алексей Исаков устроил стрельбу в ресторане и убил своего знакомого, сообщает местное издание "Фонтанка".
По его данным, убийство произошло в ресторане "Чабрец" на Московском проспекте. 40-летний застрелил своего партнера, который якобы задолжал ему 7 млн рублей.
Алексей Исаков вернулся из Украины недавно. На войну он попал из колонии. "Фонтанка" пишет, что тюремный срок он отбывал за кражу сейфа с четвертью миллиона и снегоболотоход.
- Вернувшиеся с войны в Украине российские военные и наемники военизированных структур совершили как минимум 20 преступлений, в которых погибло 27 человек. Такую статистику приводит "Агентство".
- В более чем половине преступлений (12 преступлений с 19 жертвами) обвиняемыми были бывшие наемники ЧВК "Вагнер". Как минимум в одном таком случае суд уже вынес обвинительный приговор – в Ростове-на-Дону бывшего участника войны приговорили к 11,5 годам колонии за убийство женщины и кражу ее смартфона, отмечает сайт Север.Реалии.
- Подобных историй становится все больше – они стали учащаться после истечения первых полугодовых контрактов военных и наемников. При этом суды в России регулярно за "патриотизм" смягчают наказание, к смягчающим обстоятельствам относят участие в войне или желание участвовать в войне против Украины.
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