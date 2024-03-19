В Санкт-Петербурге вернувшийся с войны устроил стрельбу в ресторане

В Санкт-Петербурге вернувшийся с войны местный житель Алексей Исаков устроил стрельбу в ресторане и убил своего знакомого, сообщает местное издание "Фонтанка".

По его данным, убийство произошло в ресторане "Чабрец" на Московском проспекте. 40-летний застрелил своего партнера, который якобы задолжал ему 7 млн рублей.

Алексей Исаков вернулся из Украины недавно. На войну он попал из колонии. "Фонтанка" пишет, что тюремный срок он отбывал за кражу сейфа с четвертью миллиона и снегоболотоход.