На клип "Я узкий!" пожаловались в Следственный комитет

Общественное движение "Гражданский комитет России" обратилось к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой возбудить проверку в отношении видеоклипа "Я узкий!" на предмет возможного унижения человеческого достоинства по национальному признаку. Лидер "Гражданского комитета России" Артур Шлыков усмотрел в клипе пренебрежительное отношение ко всем, кто считает себя патриотами России.

Клип "Я узкий!" был создан шоуменом Александром Гудковым и получил большую популярность в социальных сетях. Он является пародией на клип певца SHAMAN (Ярослава Дронова) "Я русский!", в котором певец выражает гордость своей принадлежностью к русскому народу. На 4 сентября клип-пародия "Я узкий!" получил в Youtube 1,5 млн просмотров, оригинальный клип - 12 млн.

Сам певец SHAMAN заявлял, что не имеет претензий к автору пародии. Он считает, что появление пародий лишь способствует популярности его песни.

О реакции СК пока не сообщается.

"Гражданский комитет России" - общественное движение, возглавляемое бывшим сотрудником ОМОН Артуром Шлыковым. Шлыков заявил, что пародия в сети "не так безобидна, как кажется", поскольку может привести к травле русских по национальному признаку.