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МВД сократило срок запрета на въезд в Россию комику Мирзализаде до 14 лет

Министерство внутренних дел России сократило срок запрета на въезд в страну комику Идраку Мирзализаде с пожизненного до 14 лет. Ране суд постановил, что ограничение должно быть вынесено на "разумный срок". Документ МВД опубликовало 15 февраля издание "База".

Мирзализаде — белорусский гражданин. МВД запретило ему въезд в Россию пожизненно в августе 2021 года. Поводом стал арест комика по административной статье о разжигании ненависти или вражды. В своём выступлении стендапер, обыгрывая национальные стереотипы, сначала пошутил про россиян, ложащихся спать в фекалиях, а потом про то, что националистами могут быть "великие нации", а не русские.

Юморист позднее извинился за шутку о фекалиях и сказал, что раскаивается за неё. В его поддержку выступили другие стендаперы, заявившие, что комик в своём скетче выступал против ксенофобии, а не за неё. В сентябре он обжаловал запрет на въезд. Согласно новому решению МВД, въезд в страну ему запрещён до 2035 года.

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