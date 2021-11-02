На Красной площади в Москве задержаны два человека

Полиция на Красной площади в Москве задержала гражданского активиста Александра Михайлова. Он встал в одиночный пикет с плакатом в поддержку политзаключённых. Вместе с Михайловым была задержана девушка, которая участия в акции не принимала, но находилась рядом.

Как сообщает проект ОВД-Инфо (признан российскими властями "иностранным агентом"), полицейские и сотрудники Федеральной службы охраны пытались задержать корреспондента телеграм-канала Avtozak LIVE за съёмку пикета.

Задержанных доставили в отдел полиции "Китай-город". Туда направился адвокат ОВД-Инфо Илья Уткин.

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