Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

На Красной площади в Москве задержаны два человека

Александр Михайлов в пикете в поддержку российских политзаключённых , Москва, Красная площадь, 2 ноября 2021 года. ФОТО: Avtozak LIVE (https://t.me/avtozaklive)

Полиция на Красной площади в Москве задержала гражданского активиста Александра Михайлова. Он встал в одиночный пикет с плакатом в поддержку политзаключённых. Вместе с Михайловым была задержана девушка, которая участия в акции не принимала, но находилась рядом.

Как сообщает проект ОВД-Инфо (признан российскими властями "иностранным агентом"), полицейские и сотрудники Федеральной службы охраны пытались задержать корреспондента телеграм-канала Avtozak LIVE за съёмку пикета.

Задержанных доставили в отдел полиции "Китай-город". Туда направился адвокат ОВД-Инфо Илья Уткин.

Новость дополняется

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG