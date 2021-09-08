Суд в Москве арестовал на 16 суток вдову правозащитника Сергея Мохнаткина

Тверской районный суд Москвы арестовал на 16 суток вдову правозащитника Сергея Мохнаткина.

Административный арест 50-летней Анне Кречетовой назначили по статье о повторном нарушении правил проведения пикетов.

Карточка дела опубликована на сайте суда, пишет "Новая газета". По её сведениям, 6 сентября Кречетова вышла в одиночный пикет к зданию Администрации президента России в Москве. Она держала плакат в поддержку крымских татар, арестованных в тот же день в аннексированном Крыму. "Нельзя преследовать целые народы", - гласила надпись на плакате.

Суд посчитал, что мероприятие требовало согласования. Сама Кречетова не признала вину.

6 сентября суд в Крыму арестовал крымскотатарского политика и журналиста Наримана Джеляла, а также братьев Азиза и Асана Ахтеовых. Их обвиняют в причастности к диверсии на газопроводе под Симферополем 23 августа. Адвокат Джеляла рассказывала о пытках своего подзащитного. Кроме того, 4 сентября полиция задержала десятки человек, которые вышли к зданию ФСБ, чтобы поддержать обвиняемых.

Правозащитник Сергей Мохнаткин был дважды осужден по обвинению в нападении на полицейских, дезорганизации работы колонии и оскорблении представителя власти. Мохнаткин утверждал, что в заключении в городе Котлас, в Архангельской области, он подвергся избиению, в результате чего получил перелом позвоночника, и долгое время ему не оказывали необходимую медицинскую помощь. В 2020 году правозащитник скончался от осложнений в возрасте 66 лет.