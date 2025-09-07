На крестный ход в Москве пришли Егор Крид, Алиханов и Слуцкий

В Москве в воскресенье прошёл крестный ход, который возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Как заявили ТАСС в городской мэрии, в нём приняли участие около 40 тысяч человек, участники крестного хода называют более высокие цифры.

Крестный ход приурочили к празднованию Собора Московских святых. Его участники прошли от Храма Христа Спасителя до Новодевичьего монастыря - большая часть маршрута проходила по набережной реки Москвы. "По историческому маршруту вместе со Святейшим Владыкой прошли архиереи и духовенство, монашествующие, члены общественных организаций, многочисленные верующие", - сообщает сайт Московской патриархии. Там же перечислены высокопоставленные деятели, принявшие участие в крестном ходе. Среди них были министр промышленности и торговли Антон Алиханов, лидер ЛДПР и глава комитета по международным делам Госдумы Леонид Слуцкий и ещё ряд депутатов Госдумы, заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Алексей Воробьёв.

Внмиание привлекло участие в крестном ходе певца Егора Крида, на один из номеров во время шоу которого написала донос глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина. Крид вышел на крестный ход в сопровождении близкого к Кремлю бизнесмена, главы федерации бокса Умара Кремлёва.

Корреспондент "Коммерсанта" заметил среди участников крестного хода большое число людей с символикой националистической организации "Русская община". Они сообщили, что занимаются охраной.

Митрополит Савва (Тутунов) назвал шествие возрождением многовековой традиции общегородских крестных ходов, прерванной после большевистской революции. Националистическая организация "Общество. Будущее" назвала крестный ход "крупнейшим с 1918 года".