На Кубе будут легализованы однополые браки и суррогатное материнство

На Кубе в воскресенье прошёл референдум о принятии нового семейного кодекса. Он приравнивает однополые браки к традиционным, разрешает однополым парам усыновлять детей и легализует бесплатное суррогатное материнство.
На данный момент обработка бюллетеней заканчивается. Уже известно, что не менее 66% избирателей проголосовали за новый кодекс. Для положительного решения на референдуме необходимо не менее 50% голосов.
Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что не сомневался, что большая часть кубинцев поддержит семейный кодекс, который признаёт разнообразие людей, семей и убеждений. Кроме того, обновлённый документ даёт расширенные права бабушкам и дедушкам в отношении внуков, усиливает поддержку пожилых людей и вводит законные меры против гендерного насилия.
- После революции 1959 года на Кубе гомосексуальность часто рассматривали как проявление капиталистического влияния, представителей ЛГБТ преследовали и отправляли на "перевоспитание" в трудовые лагеря. Эта практика продолжалась до 1968 года. В 1986 году Национальная комиссия по половому просвещению заявила, что признаёт гомосексуальность врождённым и неизменимым свойством, а в 1988 году на Кубе был заново введён в действие закон от 1938 года, запрещающий дискриминацию по признаку сексуальной ориентации.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.