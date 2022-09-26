На Кубе будут легализованы однополые браки и суррогатное материнство

На Кубе в воскресенье прошёл референдум о принятии нового семейного кодекса. Он приравнивает однополые браки к традиционным, разрешает однополым парам усыновлять детей и легализует бесплатное суррогатное материнство.



На данный момент обработка бюллетеней заканчивается. Уже известно, что не менее 66% избирателей проголосовали за новый кодекс. Для положительного решения на референдуме необходимо не менее 50% голосов.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что не сомневался, что большая часть кубинцев поддержит семейный кодекс, который признаёт разнообразие людей, семей и убеждений. Кроме того, обновлённый документ даёт расширенные права бабушкам и дедушкам в отношении внуков, усиливает поддержку пожилых людей и вводит законные меры против гендерного насилия.