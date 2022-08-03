Зеленский поручил рассмотреть вопрос о легализации однополых партнерств

Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру страны Денису Шмыгалю рассмотреть вопрос о легализации в Украине однополых партнерств. Петиция на президентском сайте с требованием признать однополые браки набрала более 25 тысяч голосов, необходимых, чтобы ее рассмотрел президент. Зеленский отметил, что внесение изменений в Конституцию Украины в военное время запрещено, но может быть рассмотрен вопрос о регистрации гражданских союзов.

Петиция о легализации однополых браков была опубликована на сайте президента Украины 3 июля. Для рассмотрения петиции президентом требуется, чтобы ее подписали минимум 25 тысяч граждан. На данный момент она набрала уже около 28 тысяч голосов.

Авторы петиции подчеркивают, что во время войны, когда "каждый день может быть последним", людям одного пола особенно важно иметь возможность узаконить свои отношения. "Им необходимы такие же права, что и у традиционных пар," - сказано в петиции.

В ответе, опубликованном на сайте электронных петиций, Зеленский указал, что все люди свободны и равны в правах. По Конституции Украины брак "основывается на свободном согласии женщины и мужчины". Во время военного или чрезвычайного положения изменение Конституции не допускается. Однако, подчеркнул Зеленский, "правительство наработало варианты решений по легализации в Украине зарегистрированного гражданского партнерства в рамках работы по утверждению и обеспечению прав и свобод человека." Он поблагодарил всех, кто присоединился к этой петиции, за активную гражданскую позицию.