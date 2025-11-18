На Маркова составили протокол о недонесении на себя как на "иноагента"

В отношении политолога Сергея Маркова, внесённого российскими властями в список "иностранных агентов", был составлен протокол по административной статье об осуществлении деятельности в качестве иностранного агента лицом, не включённым в реестр "иноагентов". Внимание на это обратила "Медиазона". Протокол 18 ноября поступил в Останкинский районный суд Москвы.

Суть предъявленного Маркову обвинения заключается в том, что он сам не сообщил в Минюст о своей деятельности в качестве "иноагента" до его включения в реестр. По предъявленной статье ему грозит штраф.

Известны несколько случаев, когда людей за то, что они сами не сообщили властям о том, что якобы являются "иноагенты", подвергали не административному, а уголовному преследованию. Такие дела были возбуждены против журналистки Радио Свободная Европа/Радио Свобода Алсу Курмашевой и против французского политолога Лорана Винатье. Уголовное дело могут возбудить, если незарегистрированный "иноагент" собирал сведения военно-технического характера. В случае с Марковым речь идёт об административном, а не уголовном деле.

Сергея Маркова, бывшего депутата Госдумы, выступающего с прокремёвских позиций, внесли в реестр "иноагентов" в августе этого года. Причина этого не раскрывается, однако большинство комментаторов убеждены, что это связано с его похвалами в адрес президента Азербайджана Ильхама Алиева в разгар конфликта между Москвой и Баку (который с тех пор был во многом урегулирован).

Сам Марков написал, что речь идёт о "стандартной процедуре", через которую прошли все "иноагенты": "почему вы сами на себя не написали заявление заранее, а пришлось другим на вас писать заявление. А сам на себя такое заявление никто же не писал". По словам Маркова, это "не новый удар, а элемент старого удара. Афтешок".