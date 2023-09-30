На месте падения самолёта главы ЧВК "Вагнер" установили памятник

В Тверской области на месте падения самолёта главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина установили памятник. Это камень с логотипом и надписью "Кровь, честь, справедливость, родина, отвага, ЧВК Вагнер". Фотографию памятника публикует телеграм-канал "Закрой за мной Тверь".

Рядом с памятником стоит флаг ЧВК "Вагнер", к которому уже принесли цветы и венки.

Издание "7х7" напоминает, что неделю назад в Воронежской области открыли памятник пилотам вертолёта Ка-52, сбитого 24 июня во время военного мятежа, который устроил Евгений Пригожин.

Никакой официальной информации об уголовных делах за уничтожение вагнеровцами нескольких вертолётов и самолёта Минобороны и гибель их экипажей до сих пор нет.

Инициатива увековечить память лётчиков в государственных СМИ не упоминалась.

Частный самолет Embraer-135, которым пользовался основатель ЧВК "Вагнер", потерпел крушение 23 августа в Тверской области. Очевидцы утверждают, что на борту произошёл взрыв. Сообщалось, что в районе катастрофы могла быть запущена зенитная ракета.

Следствие, по официальной информации, рассматривает все версии произошедшего, включая ошибку пилотирования, технические неполадки и "внешнее воздействие".

По данным The Wall Street Journal, официальные лица США полагают, что самолёт разбился в результате заговора с целью убийства Пригожина. В Вашингтоне считают, что борт, скорее всего был взорван во время полёта. Возможно, это была диверсия. Газета также отмечает, что район падения обломков зачистили бульдозером. Это противоречит международным нормам.

Кремль отверг какую-либо причастность российских властей к крушению самолёта Пригожина.

Больше новостей Радио Свобода: