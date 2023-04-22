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На месте взрыва в Белгороде нашли еще одну авиационную бомбу

На месте взрыва в Белгороде, 20 апреля 2023 года

На месте взрыва в Белгороде, куда 20 апреля упала авиабомба с российского самолета Су-34, обнаружена еще одна авиационная бомба. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, взрывоопасный предмет нашли саперы. Взрывотехники Минобороны России приняли решение обезвредить его на полигоне.

Гладков заявил, что будут эвакуированы жители 17 многоквартирных домов в радиусе 200 метров. По предварительным данным, это более трех тысяч человек.

Как пишет телеграм-канал Baza, авиабомба находится под землей. По предварительной информации, снаряд ФАБ-500 залетел вглубь на семь метров.

  • Вечером 20 апреля на Белгород упала авиабомба с пролетавшего над городом российского самолета Су-34. В Минобороны объяснили происшествие "нештатным сходом авиационного боеприпаса". В результате взрыва было повреждено несколько припаркованных автомобилей. В одном из домов были разрушены четыре квартиры. Три человека пострадали.

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