На месте взрыва в Белгороде нашли еще одну авиационную бомбу

На месте взрыва в Белгороде, куда 20 апреля упала авиабомба с российского самолета Су-34, обнаружена еще одна авиационная бомба. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, взрывоопасный предмет нашли саперы. Взрывотехники Минобороны России приняли решение обезвредить его на полигоне.
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Гладков заявил, что будут эвакуированы жители 17 многоквартирных домов в радиусе 200 метров. По предварительным данным, это более трех тысяч человек.
Как пишет телеграм-канал Baza, авиабомба находится под землей. По предварительной информации, снаряд ФАБ-500 залетел вглубь на семь метров.
- Вечером 20 апреля на Белгород упала авиабомба с пролетавшего над городом российского самолета Су-34. В Минобороны объяснили происшествие "нештатным сходом авиационного боеприпаса". В результате взрыва было повреждено несколько припаркованных автомобилей. В одном из домов были разрушены четыре квартиры. Три человека пострадали.
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