На месте взрыва в Белгороде нашли еще одну авиационную бомбу

На месте взрыва в Белгороде, куда 20 апреля упала авиабомба с российского самолета Су-34, обнаружена еще одна авиационная бомба. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, взрывоопасный предмет нашли саперы. Взрывотехники Минобороны России приняли решение обезвредить его на полигоне.

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Гладков заявил, что будут эвакуированы жители 17 многоквартирных домов в радиусе 200 метров. По предварительным данным, это более трех тысяч человек.

Как пишет телеграм-канал Baza, авиабомба находится под землей. По предварительной информации, снаряд ФАБ-500 залетел вглубь на семь метров.