Власти Курской и Белгородской областей заявили о новых обстрелах сёл

Губернатор Курской области Роман Старовойт утверждает, что село Гуево в Суджанском районе попало под обстрел со стороны Украины, и что было зафиксировано не менее 15 "прилётов". Чиновник написал об этом в своём телеграм-канале.

Он добавил, что на приграничных территориях по-прежнему слышны звуки выстрелов. Старовойт объяснил это тем, что россйиские военные ведут огонь "по выявленным на сопредельной территории целям".

Село Гуево находится вблизи от границы с украинской Сумской областью, отмечает РБК.

Позднее в воскресенье курский губернатор заявил, что под обстрел ВСУ попал также хутор Кучерово в Беловском районе. Все снаряды, по его сведениям, упали в огородах и на улицах, пострадавших нет. В одной нежилой постройке осколками были выбиты стёкла.

В Белгородской области, по словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, под обстрел попало село Тишанка в Волоконовском районе. Никто не пострадал. "Снарядом разрушено нежилое здание, повреждения есть на линиях газоснабжения и электроснабжения к данному домовладению. Оперативные и аварийные службы находятся на месте и устраняют последствия", - написал Гладков в соцсетях.

Представители украинских властей сведения не комментировали.

После начала российского военного вторжения в Украину, которое многие страны мира осудили как жестокую и ничем не спровоцированную войну, власти приграничных регионов России, в том числе Курской и Белгородской областей, регулярно сообщают об обстрелах населенных пунктов.