На пляжи Одессы выносит обломки домов и мусор из-под Херсона

Потоки воды, вызванные разрушением плотины Каховской ГЭС, вышли в Чёрное море и достигли Одесской области. Как сообщают местные каналы, на берега и пляжи волны выносят смытые части домов, мусор, бытовую технику и мебель. Также на побережье замечены прибитые течением мины, смытые с минных полей в Херсонской области.
Одесское издание "Думская" публикует фотографии и видео прибитых к берегу кустов и деревьев, газовых баллонов, холодильников, диванов и стульев. На пляж Черноморска волны вынесли разрушенный сельский туалет. Сообщается о значительном загрязнении морской воды.
Наибольшее беспокойство у жителей вызывают разнообразные мины, которые тоже были вынесены водой с размытых берегов Днепра ниже Каховской ГЭС. Местные СМИ считают, что количество уплывших в море противопехотных, противодесантных и прочих мин может исчисляться тысячами.
По словам военного корреспондента "Думской" Григория Ак-Мурзы, большая часть мин, смытых водой – это различные противопехотные боеприпасы, в основном типа ПМН ("противопехотная мина нажимная"), ПМН-2, ПМН-3 и ПМН-4. У всех них герметичный пластиковый корпус и значительная плавучесть. Также берега и дельта Днепра в зоне затопления были минированы минами ПФМ-1 и ПФМ-1с, прозванными за характерную форму "лепестками". Они тоже пластиковые и легко разносятся водой.
Местные жители своими силами стараются очищать побережье от мусора. Власти призывают их быть осторожными и в случае обнаружения мин и других опасных предметов связываться с военными.
- О прорыве плотины Каховской ГЭС на Днепре стало известно в ночь на 6 июня. Из-за неконтролируемого сброса воды из водохранилища начало затапливать населенные пункты по обоим берегам Днепра. Власти Украины и России обвиняют друг друга в подрыве плотины. Помимо этого, высказывается версия, что причиной бедствия стали предыдущие повреждения станции.
- Под водой оказались 600 квадратных километров Херсонской области, из них около 30% – это правобережная часть, остальное – подконтрольный России левый берег. На обоих берегах Днепра полностью или частично затоплено более 50 населенных пунктов.
- Экологи предупреждают, что в затопившую Херсонскую область воду, помимо бытового мусора и отходов канализации, попало множество вредных веществ. Вода размыла кладбища и скотомогильники. В неё попали бензин и дизельное топливо со смытых бензоколонок, машинное масло и мазут из разрушенного машинного зала Каховской ГЭС, скапливавшиеся на дне Днепра токсичные промышленные отходы, трупы погибших животных. Всё это может в ближайшее время привести к экологической катастрофе.
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