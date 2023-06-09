На пляжи Одессы выносит обломки домов и мусор из-под Херсона

Потоки воды, вызванные разрушением плотины Каховской ГЭС, вышли в Чёрное море и достигли Одесской области. Как сообщают местные каналы, на берега и пляжи волны выносят смытые части домов, мусор, бытовую технику и мебель. Также на побережье замечены прибитые течением мины, смытые с минных полей в Херсонской области.

Одесское издание "Думская" публикует фотографии и видео прибитых к берегу кустов и деревьев, газовых баллонов, холодильников, диванов и стульев. На пляж Черноморска волны вынесли разрушенный сельский туалет. Сообщается о значительном загрязнении морской воды.

Наибольшее беспокойство у жителей вызывают разнообразные мины, которые тоже были вынесены водой с размытых берегов Днепра ниже Каховской ГЭС. Местные СМИ считают, что количество уплывших в море противопехотных, противодесантных и прочих мин может исчисляться тысячами.

По словам военного корреспондента "Думской" Григория Ак-Мурзы, большая часть мин, смытых водой – это различные противопехотные боеприпасы, в основном типа ПМН ("противопехотная мина нажимная"), ПМН-2, ПМН-3 и ПМН-4. У всех них герметичный пластиковый корпус и значительная плавучесть. Также берега и дельта Днепра в зоне затопления были минированы минами ПФМ-1 и ПФМ-1с, прозванными за характерную форму "лепестками". Они тоже пластиковые и легко разносятся водой.

Местные жители своими силами стараются очищать побережье от мусора. Власти призывают их быть осторожными и в случае обнаружения мин и других опасных предметов связываться с военными.